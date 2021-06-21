男神黃子華、張繼聰、鄧麗欣、王菀之等主演賀歲片《飯戲攻心》今日在牛頭角舉行宣傳活動，為配合熱鬧氣氛，特意玩撈起。黃子華久未公開露面，狀態依然好，言談間不失幽默，今次與新一代合作更是融洽愉快。

子華被劇本打動拍賀歲片，「好耐冇收過完整劇本，食完幾餐飯延續會有陰謀，好值得追看，刺激又有喜劇效果」並憶起曾拍過一套電影同樣也是食飯場口，子華續道：「拍咗十幾日都真係食飯，我直頭拎劇本掉出冷巷。」

張繼聰首次和子華神合作，最初敬而遠之，但很快打成一片，沒有怯場，不過子華說：「阿聰最怯就係成日叫我子華哥，白只、朱康（朱栢康）都係直接叫我個名，佢突然自己降咗級。」阿聰聞言笑說只係子華更勝新一代。

子華覺得搞笑演員中阿聰有潛質，「佢係搞笑王，戲裏戲外都係全面演員，我叫定佢聰哥，代表將來嘅成就嗌定先。」阿聰當正子華大哥一樣，不過拍攝時大家遇上不少搞笑場面，要互相避開視視，以免爆笑NG。

鄧麗欣在戲中先後和子華及阿聰拍拖，特別與子華多對手戲，也有親熱戲，不過始終是賀歲片，沒有太激進，而面對搞笑阿聰經常忍不住笑。王菀之早前拍電影要學渣巴士，今次就要揸鑊鏟，她說：「每次拍戲都自我增值，今次我係做一個廚藝了得嘅傳統女人，我平時唔怕開火主席，但刀工就麻麻，好彩有師傅教路，今次吸收咗好多小知識分享。」

而香港性感林明禎今日露腰現身，她戲中會扮演KOL，主要戲份和大家同枱食飯，並一口氣可以說出不同菜式名字，「係拍電影以來最多廣東話嘅一套戲，好大挑戰。」身旁鄧麗欣都激讚她背劇本好努力。

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