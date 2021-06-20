昨日為父親節，不少娛圈藝人趁機大晒溫情，尤其新手爸爸如呂方及余香凝老公陸政渡等，位位父愛氾濫，至於孫慧雪及MIRROR的Anson Lo等，則罕有地大晒年輕爸爸。

呂方 慈祥中佬過節

57歲的呂方跟網購平台的女友伍惠寶婚後，去年中誕下女兒，今年與女兒度過第一個父親節，他昨在社交網留言︰「祝大家父親節快樂！寶貝兒，等着你叫我一聲爸爸！」身形脹爆、佬味十足的他一臉慈愛，還陪女兒踩單車。

余香凝 老公換片達人

余香凝去年11月嫁給40歲的圈外老公陸政渡，上月囡囡Clare出世，趁父親節大晒三口幸福照，三人都穿上簡單的白衣，她留言讚老公湊女叻︰「Happy Father’s Day. 由無從入手變成換片達人，以後poo poo都要叫爸爸」。

Anson Lo 出賣教父睡相

有「教主」之稱的MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）十分鬼馬，昨日上載父親睡在梳化的照片， 更擺出舉V手勢，留言︰「教父，父親節快樂，攝於凌晨一點收工返到屋企嘅一刻。」相信盧爸爸是等兒子回家太累睡了。

孫慧雪 父親誤變哥哥

孫慧雪昨日上載穿上畢業袍與父親的合照，更hashtag「經常被人誤會是我哥哥的爸爸」、「經常罵我但疼我的爸爸」及「love u」，相中雪雪父親很年輕，網友大讚︰「好後生」、「以為是同學」。

李璨琛 活潑西裝父女

李璨琛太太梁志瑩在女兒Ig上載老公與女兒元元的西裝合照，留言︰「我和爸爸的甜蜜回憶」，女兒於照片中不停黐實爸爸，更附上一條片是囡囡幫父親扣衫鈕及穿上西裝活潑的元元跑來跑去與爸爸互動，元元說︰「最鍾意同爸爸玩」。

安志杰 超人家庭賀壽

安志杰的兒子適逢父親節前一天生日，昨日上載跟子女以及太太Jessica C.一同穿上超人及神奇女俠的家庭合照，以英語寫道︰「祝我的超級男孩Elvis三歲生日快樂！為他舉辦了一場精采的超級英雄派對。感謝所有來慶祝的人。」