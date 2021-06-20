電影《手捲煙》幾乎清一色是男角，林家棟演華籍英兵，在戲中一句對白︰「唔講一，唔講三，講『義』；唔講風，唔講雨，講『雷』。」義氣與雷氣，戲內戲外林家棟都呈現出來。林家棟和導演陳健朗日前接受《蘋果》訪問，家棟談到當日監製劉國昌拿着《手捲煙》的劇本給他看時，他二話不說不收片酬義演，「個劇本最吸引我就係講一班被遺忘嘅人，喺香港呢個國際都會，仲有一班被遺忘嘅人？」

一鏡過打七分鐘

戲中林家棟與兩位南亞裔演員文尼、文素兩兄弟有不少對手戲，大家初見面時家棟突然用粗口鬧文尼，讓他記住這種感受，家棟說︰「我同佢講，你要記住呢個感覺，你個角色就係咁。我睇劇本時，就係安排呢種歧視，令後面先至融洽。」戲中一幕長達七分鐘一鏡過的打鬥戲，問家棟拍得感辛苦嗎？他笑謂︰「不如你講白啲，問我應唔應付到？呢個時候轉做動作演員係一大挑戰，受傷就緊㗎啦，不過呢七分鐘好enjoy，人生中起碼試過一take過咁去做，今次打咗我幾年quota，設計亦令我好深刻，有水、有火、有電好豐富，嗰場戲比喻拯救文尼係夠力量，有邊個仲會為你赴湯蹈火呀！」

2010年家棟首次為郭子健執導的電影《打擂台》擔任監製，該片成為當年金像獎的最佳電影。對於新一代的新思維，他寄語︰「呢幾年我同新導演合作唔少，明白佢哋向前衝嘅心態，但向前衝唔好貪心，一條龍骨講咁多嘢，小心生骨刺，講一樣嘢就夠啦。」

有人電影就不死

近年坊間經常談論「香港電影已死」，還未提問完林家棟指住旁邊的陳健朗說︰「成個喺度點死呢？好難喎！有人做，就唔會死啦！」家棟認為只要有人在，只要有人入行，就會有新東西出現。而對導演陳健朗來說，不單止林家棟有「雷」氣，劇組的所有人一樣咁「雷」，他說︰「我哋係新人，佢哋喺圈中浸淫咗咁耐，對我嚟講一定有得着。」

撰文︰羅婉玲

攝影︰沈健程

場地提供：Premiere Elements貴賓影廳