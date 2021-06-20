89歲的胡楓（修哥）前晚在紅館舉行演唱會，創下紅館開騷年紀最大的紀錄，且落力唱足三小時。前晚撐場的嘉賓多不勝數，有林子祥、薛家燕、陳潔靈、羅蘭及樂隊Supper Moment等，修哥本來安排「四小生」開騷聚頭，惟當晚僅得曾江及Joe Junior現身，四哥謝賢雖然冇影，猶幸梁家輝扮演四哥登場，觀眾一致叫好。修哥更趁父親節跟一眾孫女與曾孫合唱，溫情洋溢。

胡楓前晚開騷，穿上色彩繽紛西裝的修哥以《情花開》、《隨想曲》、《雙星情歌》等掀起序幕。整晚的焦點落在《4個小生去旅行》的「四小生」能否再合體。前晚Joe Junior、曾江有現身撐場，惟四哥2015年與曾江傳不和兼發生掌摑事件，勸交的修哥更被四哥打至眼鏡飛脫，今次開騷修哥本想安排四人聚頭，之前曾聯絡四哥卻換來一句︰「唔得閒同你傾偈」。

曾江踩「假四哥」冇氣

前晚Joe上台獻唱《Can’t Buy Me Love》後，曾江煞有介事話：「得我哋三個？」修哥說：「如果老四（謝賢）嚟埋就好喇！」此時梁家輝以四哥造型突襲，觀眾大叫：「好似呀！」曾江指「假四哥」冇氣唱歌，家輝反擊說：「最憎人challenge我，你咁鍾意唱，你揀歌吖！」修哥即叫曾江行開：「你顧住食滷味呀，行嚟呢邊啦！」之後四小生合唱《Seven Lonely Days》，梁家輝再說：「好難得同台，自上次打完交都未見過。」又恐嚇Joe：「你小心啲呀，你都係戴眼鏡㗎，因住飛咗去呀！」除「四小生」，適逢開騷翌日是父親節，修哥唱完《念親恩》後，安排兩個孫女及兩個曾孫女上台，再電話連線，與身在溫哥華及英國的孫仔和孫女合唱《Edelweiss》，及後又到兩個曾孫仔上台一起合唱《世上只有》，唱完曾孫女向修哥送吻，他冧爆說：「我啲孫好孝順我，但呢四粒（曾孫）就我孝順佢哋。」大晒溫情。

除找來孫仔及曾孫搞氣氛，他還邀請了《愛．回家》的「家人」演員呂慧儀、林淑敏、許家傑和鄭世豪等合唱處境劇主題曲，林淑敏多謝修哥鼓勵：「入行時修哥同我講『我喺電視見過你，雖然你個樣唔會即刻紅，但起碼會撈到飯食』，每次我唔想簽TVB嘅時候，都諗起修哥呢句，唔係你，我唔會咁堅持。」呂慧儀笑問：「修哥，你同幾多人講過先？」修哥搞笑話：「我有咁樣講過都唔知呀！」

至於剛榮升嫲嫲的家燕姐與修哥合唱《快樂伴侶》，家燕姐說當年8歲要剪短頭髮反串修哥的兒子，修哥笑說：「當時個個趕住返去食團年飯，我同家燕講，陣間一巴打過去。」

家燕憶被修哥摑到喊

家燕姐笑謂被修哥摑完後即喊，大家可以收工。輪到國語歌環節，修哥更特別獻唱《一簾幽夢》送給觀眾席的甄珍，之後Supper Moment與修哥合唱《分分鐘需要你》，修哥當晚雖喉嚨生瘡疼痛，但未有影響演出，只是及後與陳潔靈合唱《千個太陽》後，要返後台飲水兼唞氣。最後林子祥壓軸出場與修哥孫女Sabrina合唱《每一個晚上》。由於超時，大會要由預備40多首歌曲，cut至38首，眾嘉賓最後上台合唱《友誼之光》便完騷。

修哥騷後受訪時，問到是否刻意找梁家輝頂替四哥，他鬼馬說：「嗰個係梁家輝？你點睇嘢㗎？梁家輝係我搵嘅，唔係，老四係我搵。好耐之前家輝做阿B（鍾鎮濤）演唱會嘉賓好搞笑，我已經想搵佢。」提到家輝造型勁似四哥，修哥說：「有人send咗幾張相畀我睇，我第一時間話『喂，send老四啲相畀我做咩呀？』睇真啲，原來係家輝！」問修哥會否嬲了四哥？他說：「唔知佢係咪嬲咗我，哈哈哈，唔會，點會嬲！大家多年老友！」提到平時要撐枴杖的曾江竟於台上跳舞，修哥笑說：「可能佢食咗藥，食咗尿酸藥，你估食咩藥呀？」

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