2022春夏米蘭男裝騷，只有三幾個品牌舉行實體騷，Dolce & Gabbana(DG) 正屬其中之一。

Dolce & Gabbana

前晚事隔一年在往日騷場的Metropol 開騷，模特兒在天橋行騷，台下坐滿來賓，如常的華麗，新裝以光明治療為主題，ｙDolce & Gabbana設計師孖寶坦言希望傳達現在所需要的力量，「我們很愛人與人的接觸，經過一年半時間，我們需要在人們的眼中看到光明、歡欣與喜樂，這點就是我們所需要的。」並將往日最快活繁華的2000年美好，帶回騷場。

會場佈滿意大利南部節慶專用的七彩燈飾，以非常意大利傳統方式，傳遞慶祝回歸日常的日子。新裝亦是一片的豐盛美好、色彩奢華，由七彩水晶鑲滿成彩燈圖案，飾滿各類oversized denim jacket、運動裝用上珠片布，再加上水晶圖案，白色背心、黑色漁網裝與幻彩衣料baggy pants、舖天蓋地的水晶珠牛仔褲、戴上皇冠、穿意大利國旗顏色的絲絹拳手服等， ultra-glam的DG歡樂炫富風，繼續橫行。

MSGM

MSGM以Infinite Canon為新裝命名，如同紀錄一段由日到夜、再回到早上的光影印記，在海邊、沙地、碎石取景，非常亮眼色彩，螢光黃、橙、藍等，穿梭其中，近季大流行的綠色、鮮活有趣地運用圓膊加大碼的外套、沙灘褲、粗框眼鏡。充滿活力奇趣的夏日圖案，如：以兩條鯊魚做成網紋的圖案、巨口利牙的大魚等，為造型添上活力年輕。

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