同樣作為Buddy Film，《手捲煙》是欷歔的香港寄喻，《保鑣救殺手2》（Hitman’s Wife’s Bodyguard）則純粹是一場高密度娛樂。

四年前的第一集，白人保鑣配黑人殺手，由身份到立場到膚色都對立，完全符合典型Buddy Film規條。好看嗎？正路啦，而且看着兩個口水多的演員以亢奮方式狂噴口水，其實都幾攰。

續集更多口水，加入了上集只出場極短時間的莎瑪希恩（Salma Hayek），夾在賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）和森姆積遜（Samuel L. Jackson）之間，而且噴得更狂野更高能量，散場一刻，的確好攰，比上一集更攰。不過，幾有趣味。

化成Mother Figure

趣味來自女性角色的設置，明顯主導當中所有男人：渴望生B的莎瑪希恩，揭示了森姆積遜男人最不能說的秘密；賴恩雷諾士這個職責在保護別人的保鑣，有一段跟母親直接有關的悲傷童年，長大後依然揮之不去，莎瑪希恩化成Mother Figure保護他。還有安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas），作為超級野心家，一直忘不了當日離他而去的情人……就連那個由法蘭克嘉里魯（Frank Grillo）飾演的國際刑警，也有一個女性阿頭。過往在Buddy Film中只能作為附屬的女性，或明或暗地，控制住呢班盡皆癲狂過火的男人。

今集故事規模無可避免變大，保鑣與殺手都變成救世英雄，要對付的，是安東尼奧班達拉斯這個心繫希臘的富商——他認為希臘是文明古國，孕育了西方文化，他完全不能接受歐盟制裁自己國家，於是想出滅絕歐洲的癲喪計劃……這個劇情安排，well，都係冇嘢嘞。

撰文：月巴氏