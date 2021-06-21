向來由曾志豪、貴花田（陳寶玲）和程振鵬主持的港台節目《瘋Show快活人》上周五開完咪後，曾志豪和貴花田即時被解僱，港台即公佈新班底是梁繼璋、李麗蕊和馬小強，三人今日開咪。

梁繼璋上周五在其主持的D100 Radio網台節目《D100上綱上線》內也向聽眾道別，他主持的另一個D100網台節目《一個人》也即時停播。梁繼璋由D100無縫接軌到港台，令人一直覺得事件當中好多問號。D100日前在FB播出以「梁繼璋點解要咁做？」為題的特輯，由蔡浩樑（蔡蔡子）與《上綱上線》節目監製阿通交代事件，他們指原本是一個歡送梁繼璋的日子，但最後變成一個被騙的紀念日，甚至連「大班」鄭經翰也不知情，蔡蔡子更透露梁繼璋只跟大班表示家庭壓力大，會做殯葬行業，他斥責梁繼璋：「你冇同大班講做娛樂媒體，只係話做殯葬行業，咁即係話港台係間殯儀館啦！」

梁繼璋今早9時45分跟拍檔李麗蕊、馬小強現身港台門外見記者，梁繼璋樣子略帶憔悴，他說：「多謝大家關心， 首先今日我要介紹吓自己團隊，我係梁繼璋，大家可以叫我Michael，佢哋係身邊好拍檔李麗蕊同馬小強，我哋呢個團隊好開心今日21號喺香港電台邀請下返嚟主持每日10點到1點嘅《瘋Show快活人》。大家知呢個節目係我同李麗蕊創立嘅一個節目，好開心返嚟呢個大家庭，亦好開心繼續喺10點到1點發放正能量，亦相信好多觀眾想聽到我嘅聲音，想講吓關於所有人事上安排，我哋只係主持人，從來冇參與，總之由今日開始10點到1點，希望令聽嘅人都變成一個瘋Show快活人，我哋入去做節目，再次多謝大家。」

梁繼璋拍照後自我告白2分幾鐘，主要介紹節目及人物，未讓記者提問便趕入去開咪。對於港台到底何時邀請回巢？是否沒向D100交代去向？以及為何稱自己轉職殯葬行業等，他全部都迴避沒有回答。梁繼璋早於2007年曾在港台參予「公務員自願退休計劃」，但現在輾轉下最終又返去開咪，難怪曾志豪上周五離開港台時都揶揄：「以往話公務員離職唔可以返去，但而家其中有一個係咁，估唔到港台已經拆牆解綁。」

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