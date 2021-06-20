廿四孝爸爸黃浩然，自從16年前娶了形象指導太太莫家嘉（KaKa）後，兩公婆先後生下兩名兒子。黃浩然除了開工，亦十分重視家庭生活。前年他簽約古天樂旗下經理人公司後，工作接不停，早前才完成新劇《家族榮耀》，日前他就趁工餘時間，又同老婆及兩個兒子到沙灘享受家庭樂。

當日下午約3時，黃浩然一家四口被《蘋果》影到到港島南灣玩水曬太陽。黃浩然駕車到達沙灘附近的停車場後，兩個小朋友即急不及待衝落車，直奔向沙灘，反觀黃浩然泊好車後，才拎着浮板、帳篷和老婆施施然行向沙灘方向。黃浩然原本落水陪兒子玩，不過一眼關七的他，見沙灘刮起強風，帳幕差點被吹走，待在沙灘的老婆要兼顧帳篷又要看着隨身物品，分身不暇，黃浩然見狀即急急上水幫手整理帳篷。

可是，黃浩然和帳篷「大戰」幾個回合之後，帳篷仍然東歪西倒，最終他選擇放棄，直接拆掉，而老婆亦尊重老公意見。兩公婆在沙灘上收拾一輪便齊齊跳落水，兩大兩小在水中躺在浮床上，邊玩邊影相十分寫意。等到大人叉足電，小朋友又放足電才盡興而歸。而近排為開工操得甚fit的黃浩然，即使已過45歲，但剝去上衫後展露健碩上身，身形keep得不錯。

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