看《手捲煙》，很親切，或許因為我成長於那個流行雙雄片的年代——兩個立場身份不同的男人，因緣際會或為勢所迫，共同走在躁動的城市，放開彼此心中矛盾，唔講一，唔講三，講「義」。

撰文：月巴氏

雙雄片，「Buddy Film」的香港品種。經典雙雄，例如《龍虎風雲》的高秋和阿虎，又例如《喋血雙雄》的小莊和李鷹；《手捲煙》的關超與文尼，稱不上雙雄，而只是兩個分別被時代和城市遺棄的「香港人」。

非純議題電影

關超，華籍英兵，1997年後，他不再是「兵」，跟「英國」亦再沒任何關係，只能留在香港，黐埋班蠱惑仔，走水貨走私金錢龜。文尼，南亞裔青年（他其實是印度人），講得一口流利廣東話，基於膚色，香港人通常不會視他為香港人，只叫他「差仔」。

這不是一部純議題電影。不像近幾年的新導演，陳健朗和編劇凌偉駿沒有以議題行先，反而借用傳統類型片，去講一個發生在現代江湖的黑吃黑故事。江湖，好耐沒有出現在純香港電影——江湖就算成為議題，江湖人就算成為淪落人，大概都沒人關心。

我的確是用一種觀看類型片的心態去看《手捲煙》，就好似上世紀80年代，那個香港電影充斥黑幫仇殺雙雄浪漫的年代，入場，是預備看一個純屬虛構的故事，散場時的欷歔，也是因為那個純屬虛構的故事和角色本身，而不是議題——議題電影，議題先行，箇中的感受和欷歔，都是被議題所預設。

《手捲煙》令我欷歔。欷歔在關超與文尼這兩個明明生活在香港卻又被冷待忽視的香港人，偶然地，明明沒有交集老死不相往來，偏偏走在一起，更漸漸產生了義——義，義氣的義，可以跨越種族膚色，純粹來自兩個心靈的共感共鳴，以致文尼就算被嚴刑迫供，都堅拒篤灰；關超就算明明同這個偶然闖進自己間屋的差仔非親非故，也可以為對方拚命，展開一段一鏡過的漫長廝殺。

黑幫鬧窩裏反

男人的義，在一支煙。在《喋血雙雄》，小莊中了槍傷，用煙葉治理傷口後，跟（身份對立的）李鷹共抽一支煙，呼出相同的無奈。關超與文尼更親密，手捲煙，必然是用其中一方的口水才能捲成，遞給你而你肯接，就是一種情感傳遞，這兩個同樣被遺棄的香港人，構成一種親密關係。

而又同時捲入一場由香港人掀起的江湖風暴。當關超與文尼能夠超越膚色種族，燒過黃紙理應同氣連枝、齊齊以白衣作dress code的香港黑幫，反而鬧窩裏反，自己打自己，令來自台灣的黑道旁觀者忍不住冷語：你哋就係鍾意自己人打自己人。這一句，令江湖類型片的《手捲煙》不止於江湖類型片，而似在回應、詰問近年香港。

如果香港是一個江湖，當中混集各類人種，卻分別以「香港人」之名打餐死；猶幸還有少數人，儘管無力，堅持講義。