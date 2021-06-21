曾參加《全民造星III》的中泰混血兒麥詠楠（Buber），一直有演舞台劇、電影和電視劇，最近她自編自導自演一部短片《完全紙紮手冊》，並參加了今屆鮮浪潮短片節比賽。對香港傳統藝術「紙紮」有深刻的體會的她，更無懼禁忌演紙紮人，至於能否獲獎，她表示平常心。

Buber的短片日前與其他短片作品已在戲院放映，她接受《蘋果》訪問透露原來大會已加場，她說︰「本身只係播3場，而家加到5場，嚟緊會有同觀眾Q&A都好期待。」問她為何以紙紮作為題材，她說︰「本來諗過喪屍題材，但好普遍。幾年前我喺海洋公園做過嘩鬼都扮過，而且我喺長洲長大，嗰度嘅殯儀館喺室外，啲打聲同家人哭喪聲，由細聽到大，所以短片入面有兩個故事，一個係紙紮人奇幻啲，另一個係陽伯故事較日常生活。」

其實Buber非首次自編自導自演，她兩年前曾參加過十分鐘的短片公開賽，更獲銀獎，之後她在美荷樓演出45分鐘短篇劇，故事亦是出自她手筆。對於今次鮮浪潮比賽可有信心，她謂︰「獎項方面，坦白講真係平常心，知己知彼百戰百勝，我會睇晒其他參賽片，有啲好值得學習嘅地方，有獎係bonus係好大鼓勵，就算冇獎，我都會繼續寫下一個故事。」

Buber入行9年，她曾參演ViuTV多部劇集如《假若愛有期限》、《婚內情》等，又參演過電影《哪一天我們會飛》、《中英街1號》等。去年她在《造星III》中入了林二汶導師的A組其表現不俗，可惜30強止步。

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