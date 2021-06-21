梁繼璋今日孖李麗蕊、馬小強組成新班底主持《瘋Show快活人》11時開咪，而上周五被解僱的舊主持曾志豪，在「瘋Show」播出同一時間做FB live，擺明跟梁繼璋打對台。曾志豪表示因為在家中書房臨時開live，技術上問題未能找貴花田一同連線。曾志豪的live頗受網民歡迎，約有2500網民支持收看。

曾志豪知道聽眾擔心貴花田，因此曾與她的老公阿華聯絡，知道貴花田情況沒事。他今日也開live帶歡樂給fans，他說：「因為有啲技術問題，我哋未能合體，希望盡快解決問題。」曾志豪樂意繼續跟大家空中結緣：「話晒都20幾年，點都想同大家再say hi同say bye。」

直播中還透露有跟貴花田聯絡，知道對方安好，由於看到網民不停留言問到貴花田，曾志豪在節目尾聲特別用另一個電話跟貴花田做視像，更在鏡頭前給網民分享。貴花田謂曾有想過立即坐的士過來一齊直播，曾志豪卻想失業的她慳的士錢，不排除盡快解決問題後，與貴花田和王耀祖合體再跟大家空中交流。曾志豪指該網頁是早年搞的Fans Page，並不是節目官方社交平台，所以他稍後會為專頁轉相及改名。

網民留言為曾志豪打氣，卻同時力插梁繼璋首播的節目：「聽咗一陣新陣容嘅《瘋show》，真係好難頂，真係好掛住你同阿田把聲。」亦有網民說：「豪仔，田田，祝你哋一帆風順，好懷念你哋啊」和「物變，事變，情不變」

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