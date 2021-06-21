黃德斌﹅呂爵安（Edan）和盧瀚霆（Anson Lo）演出ViuTV劇集《大叔的愛》將於下周一播出，連日來劇組推出不少預告片段，其中一場是講述Edan在巴士上被誤會非禮女乘客，黃德斌英雄救「美」，為Edan解圍後更把對方擁入懷中！

德斌笑言戲情是「巴士奇遇結良緣」，他表示不時坐公共交通工具，生活相當貼地：「因為太方便，唔使周圍搵車位嘛！我哋平時坐車都收埋自己，唔會招惹啲咩誤會，即使見人鬧交都未必出聲，除非去到動手動腳，如果唔係，唔會介入人哋鬧交。」

Edan自嘲貧窮，所以是巴士常客，笑稱車上不時與Anson Lo以短訊傾劇本：「我哋之前真係好驚，因為呢部劇買晒版權，要係原著同自己風格搵平衡。可能我哋未夠專業啦，平時我地都會攬頭攬頸咁玩，所以唔會太尷尬！最近係Anson自己加戲，或者拍錫錫戲個陣加啲嘢，咁就嚇親我囉！」

Anson Lo表示為了投入與Edan的感情，不時向對方獻媚：「冇辦法啦，識咁耐都唔會黐咁埋傾偈，所以幫佢攞飯、攞埋餐具，做到細心啲咁，希望可以搵到個份感覺。」同場的混血兒Asha指被人嫌棄鬼妹仔口音，要糾正做地道港女：「導演有日尷尬咁話我有鬼妹仔口音，我話我真係鬼妹仔嚟㗎！所以而家學緊咬字，要做個地道香港人先得！」

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