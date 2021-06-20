梁繼璋日前辭去D100 Radio節目，今日開始重返港台主持節目《瘋Show快活人》，直接頂替上周五被港台辭退的曾志豪及「貴花田」陳寶玲。梁繼璋上周五最後主持節目《D100上綱上線》時向聽眾道別，但未有交代去向，另一節目《一個人》也即時停播。D100日前在fb播出以「梁繼璋點解要咁做？」為題的特輯，由蔡浩樑（蔡蔡子）與《上綱上線》節目監製阿通交代事件，他們指原本是一個歡送日子，但最後變成一個被騙的紀念日，甚至連「大班」鄭經翰也不知情。

特輯首先重溫梁繼璋於上周三度於《上綱上線》內，表示會離開D100，但沒有交代去向。蔡蔡子在節目中指，於本月5日收到梁繼璋離職通知，他引述當日梁繼璋說話：「因為我有新嘅工作計劃，打算暫時退出《上綱上線》，只會繼續主持《一個人》，正式我會同大班講，我會做到6月18日。」至於阿通則在本月7日晚與梁繼璋WhatsApp聯絡，內容大致跟蔡蔡子的類同。

僅稱去娛樂媒體

蔡蔡子事後在WhatsApp問對方去向，梁繼璋只表示近期好多計劃邀請他，時間上安排不到，其中一樣是關於殯葬工作，更傳了一條相關工作片段給他看，當時蔡蔡子信以為真。大班得知梁繼璋堅持6月18日離職後，便留下八個字「天要下雨 何必勉強」給對方，萬料不到結果如此。梁繼璋以簽了保密協議為由拒絕說明去向，並聲稱是轉職至「娛樂媒體」，蔡蔡子更透露梁繼璋只跟大班表示家庭壓力大，會做殯葬行業：「你冇同大班講做娛樂媒體，只係話做殯葬行業，咁即係話港台係間殯儀館啦！」

蔡蔡子又引述2007年梁繼璋曾在港台參與「公務員自願退休計劃」，但結果是被騙，未能留低繼續主持。蔡蔡子指事件反映梁繼璋早已與港台有共識，刻意瞞騙他們：「原來你就係為港台炒曾志豪去做一個保密，你係咪戇居？離開D100接住到港台開咪，第一係個氹，第二俾人鬧到X街，你咪差唔多做咗劊子手，你唔應承港台返去開咪，佢哋未必即刻炒咗曾志豪。炒咗曾志豪，你即刻去做，你點會有好結果，點解你會做啲咁蠢嘅嘢？你呃自己友、呃大班同埋呃埋我。」

「唔使返嚟D100」

蔡蔡子再質疑梁繼璋現況可以在港台工作多久：「有人篤灰話你做過啲乜，你咪冇得撈，你唔使返嚟D100，自己友唔會原諒你。」他們在節目最後表示，訂閱《一個人》的聽眾可轉訂其他D100節目，即使價格較高亦可以。

另外，曾志豪昨午在fb貼出在海旁拿着電腦的照片，留言謂：「喺咁好的環境寫稿，忍唔住講，香港真係好靚。」擺明寸百佳下架屈臣氏新包裝蒸餾水。而《瘋Show快活人》的fb專頁昨早貼出曾志豪、貴花田及王耀祖的合照，網民紛紛留言希望能在其他地方看到他們重組。曾志豪與彭晴主持的港台節目《中女宅男殺很大》，預錄的最後一集將於下周日播出，算是曾志豪在港台最後一個節目。