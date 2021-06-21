電影《濁水漂流》演露宿者吳鎮宇「兒子」柯煒林（Will），近日在「拾陸比玖」網劇《演員的自我收養》演出，劇名構思來自俄羅斯戲劇大師史坦尼斯拉夫斯基的作品《演員的自我修養》。同劇演員還有「女版阿Dee」陳海寧、馮海銳、周祉君同郭爾君等。

早前Will為劇集宣傳接受《蘋果》訪問，講到劇名原來有玄機，當中「收養」是指自己養自己，「電影行業未必每個人都揾到食，要做唔同兼職，甚至做拆家先至可以養活自己，戲裏面有句對白『幾時做戲最叻？就係對住老闆嘅時候。』每逢對住老闆，每個人都係影帝影后」。

望有第二季演出

《演員的自我修養》拍攝前有圍讀、排戲，因為資金不多，所有前期要做得精準，柯煒林歡喜地說：「劇組諗過剪成電影版，喺大銀幕放，呢件事當然好夢幻。之前出席電影《濁水漂流》分享會，每一次有觀眾同我講有睇拾陸比玖，我哋只係開台個半月，得到佢哋欣賞同喜愛，會繼續行落去。」柯煒林又指希望能夠有第二季演出。

柯煒林拍《濁水漂流》以外，參與電影《點五步》演出。跟不少好戲之人吳鎮宇、李麗珍、廖啟智合作過，他自言是一種福份，從中獲益良多。講起智叔，柯煒林略帶感觸說：「喺《點五步》認識咗智叔，喺最後一場戲，沙燕隊打水牛隊，佢捉我哋成班圍喺捧球場，同我哋講『打到嚟第9局，而家要面對啲乜嘢？你諗緊啲乜嘢？同自己本人有乜相似之處？』我間中都諗起，我唔認為佢淨係帶我哋入戲，佢係滲緊一啲嘢畀我哋袋住，可以即時意會。」

智叔鎮宇親教戲

在《濁水漂流》片跟吳鎮宇有不少對手戲，他說：「我喺片場反而好少同鎮宇哥交流，因為鎮宇哥好投入角色入面，所以唔夠膽妨礙佢，我怕打斷佢思路，action時就係同鎮宇哥交流嘅時候。我係初出茅廬嘅新演員，鎮宇哥會畀我去試，佢有畀我唔同嘅回應，交流感覺畀我好奇妙。」

柯煒林又為自己在《濁水漂流》片的身份解謎，事實上戲中他並非鎮宇兒子木仔，他說：「我喺戲中名字唔係木仔，但鎮宇叫我做木仔，喺因為佢對個仔嘅心結解唔開，佢借同我講嘢傾偈，將想同個仔講嘅說話講出嚟。」至於與葉童的母子情，柯煒林說：「戲中我哋互相唔理解，即使我係佢親生仔，因為木仔到處去揾被愛感覺，如果唔係佢唔會走。」《演員的自我收養》以黑色幽默方式，講述一班年輕人追尋電影夢，卻被誤當成毒品拆家，導演被綁架勒索，其他人合力營救。故事共5集，在在YouTube連載。

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