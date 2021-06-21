米蘭男裝周繼續，PRADA Dolce & Gabbana Sunnei 等逐一上場。

PRADA

由Miuccia Prada與Raf Simons第二次攜手打造的Prada男士春夏系列，昨晚於線上剛剛出爐。今個系列Prada選址於米蘭的Fondazione Prada藝術館，及Sardinia清澈無人的海灘上進行。在時裝騷片段中，模特兒身穿簡潔同時富現代感的夏日造型，遊走於碧海藍天與鮮紅色的裝置隧道之間，並透過作品，勉勵大家在複雜的世界裹，願每位能尋找到快樂、希望和自由的時尚烏托邦。

向來識英雄重英雄的Miuccia Prada，與Raf Simons再次透過時裝，探討人與人之間的關係和情感。整個系列設計風格優雅低調，線條及剪裁樸實簡約，絲毫沒有多餘的細節，從多套深色系的oversized西裝、風衣，到色彩明亮，加有招牌三角袋子的漁夫帽、衛衣外套及游裝，每個造型都展現出簡約主義大師Raf Simons對簡約時尚美學的功架，同時頌讚大自然的獨一無二和人體美學。另外，系列中亦出現各種海洋主題的圖案、不規則垂直彩色條紋的針織衫、鮮黃色機車皮衣、寬闊舒適的休閒褲、長襪子配黑皮鞋等，這些都是今個男裝系列的重點特色。

而聯合創意總監Raf Simons亦表示，他們今次是刻意將大自然與時裝天橋融會在一起，故意讓大家於兩個不同的現實中欣賞這場不一樣的表演。

Miuccia Prada亦表示：「今個系列和這場時裝騷，非常着重捕捉生活的快樂。生活上每件簡單的事情也能帶給你輕鬆和愉快的體驗。當現實變得複雜，我們便在生活上尋找簡單和直接的快樂。」可見今次兩位設計師非常渴望借無邊際的時裝力量，提出人們應該更懂得領會生活中的簡單和快樂。

SUNNEI

PRADA今次透過作品致力保存大自然和人類之間的真實性，另一邊廂，同樣來自米蘭的時裝品牌Sunnei，則繼續托展以VR平台，為客人建構嶄新時裝體驗。Sunnei繼去年推出VR及CGI動畫技術，演繹Canvas春夏系列後，今次再下一城，為全新SS22系列推出VR平台及IRL(In Real Life)兩種時裝體驗。

品牌再次以VR虛擬3D男女模特兒，由虛擬模特兒演繹不同顏色和設計的男女服裝，並同時在Sunnei總部設置多感官裝置的陳列室。品牌於陳列室中以IRL體驗展出今季Canvas系列的白色樣版，以減低大量製造成衣樣本所造成的浪費，及對環境造成的不必要污染。客人可透過網上預約，到Sunnei Studio於VR平台上親自挑選喜愛的款色， 尺碼及各種造型配搭等，以達到虛擬同時真實的時裝體驗

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