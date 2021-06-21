迪士尼與彼思新作《盛夏友晴天》（Luca）下星期在香港上映，有份參與電影製作的港人攝影指導林敬雄（Patrick Lin），日前身在美國亦透過視像接受《蘋果》專訪，自言今次是擔任Layout Artist，工作反而沒有之前的吃力：「工作量其實係較少，我唔係做指導，我唔需要一個跟十個，我只係顧住自己，範疇相比係細咗。」

鍾情宮崎駿作品

《盛夏友晴天》由彼思短片《月亮》（La Luna）的金像提名導演恩里科卡薩羅薩（Enrico Casarosa）負責執導，故事出自他親身經歷啟發，恩里科在意大利熱那亞（Genoa）成長，童年深受日本動畫大師宮崎駿影響，令他的作品不僅充滿歐洲風情。林敬雄表示亦鍾情宮崎駿的作品，他認為風格與顏色上確有別彼思一貫作品，不過彼思出品以3D形式製作，故出來效果並沒有宮崎駿的影子。

高街鬼屋有陰影

林敬雄自言囡囡比較喜愛日本的2D動畫，亦是《鬼滅之刃》的忠實粉絲，他在女兒推薦下也有於當地入場欣賞電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》，由於沒有追開《鬼滅》，他一邊睇就由阿女一邊講解每個人物及故事背景，自言是個不錯的親子交流。

受疫情影響，林敬雄已超過一年半未有返港：「到聖誕就已經兩年，好耐未試過咁耐冇返嚟香港。」林敬雄透露一向很少出街，COVID-19對他的生活不算太大改變，只是工作在家進行，而一對子女開始長大，女兒原本今年升讀大學，就遇上疫情，令他多了一年時間跟女兒生活，算是不幸中的大幸，但卻慨嘆不少人病逝，使他更加珍惜與家人相處。

林敬雄曾參與《玩轉腦朋友》（Inside Out）、《玩轉極樂園》（Coco）等賣座作品，效力彼思已有23年，《反斗奇兵4》（Toy Story 4）是他壓力最大一套，初時故事不停改動，又轉導演，經多番配合才順利拍攝。如果有機會，他都希望日後有機會可以將本土文化加入動畫之內，林敬雄說：「我好佩服香港嘅搭棚技術，每次返到香港都會影人搭棚，如果可以作為題材會係幾好。」他想了一會，再舉例指燒給先人的紙紮用品也是獨一無二，笑言上次返港到紙紮舖，本來想拍照留念，卻遭太太阻止。林敬雄曾在港島區長大，他又憶起高街鬼屋，令他留有童年陰影。

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