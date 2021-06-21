男子組合MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）與江𤒹生（Anson Kong）人氣爆燈，深受品牌與廣告商垂青，今天3子以嘉賓身份到中環置地廣場出席一個品牌的私人限定活動，逾千粉絲迫爆置地3層，最早的粉絲今晨7時已到商場霸頭位，而有富貴粉絲更一早在置地露天餐廳坐在靠邊位置，為一賭偶像風采。大會亦安排30多名保安維持。

原定3時的活動遲遲未開始，不過一眾品牌高層也耐心等候，3子在3時40分終緩緩進場，他們先走到廣場中央的圓型大型裝置合照，全場歡呼聲震耳欲聾，3人合照後分別進行chok爆獨照，其中AL更要即場補妝，之後3位品牌高層亦有跟3子合照。

他們之後再走回台上的商店逛逛，並一同站在台邊跟粉絲打招呼，他們更開心做出踏跳跳舞動作任影，最後他們到台下繞場一周，猶如演唱會般，向所有粉絲揮手道別，逗留短短20分鐘便離開。

今天經理人花姐黃慧君親身帶3子現身，不時在旁照顧周到，花姐表示以防混亂，所以未能安排訪問。不過粉絲們能多角看到偶像，不但令粉絲滿足，品牌高層見活動如此熱鬧，也笑得開懷，似乎對3子非常受落。

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