現年22歲的日本上位男星岡田健史，上月爆出跟所屬事務所Sweet Power提前解約，雙方對簿公堂越鬧越僵，岡田健史因不滿女社長岡田直弓爆出的多宗負面報道，在庭上表示不希望與社長撞姓，要求更改藝名，改以原名「水上恒司」在圈中繼續發展。

據日本雜誌《女性自身》報道，岡田健史本月中為擔任主角的全新電影開工，該片改編自懸疑小說，最初是由23歲是非男星伊藤健太郎孭飛，不過健太郎去年10月因車禍不顧而去遭雪藏，片商即臨時找來岡田健史執二攤。現場所見，穿上西裝的岡田健史在埋位前愁眉苦臉，顯得心事重重，跟前輩閒聊才展唧出笑容。原名水上恒司的岡田健史是個棒球少年，讀中學時已獲發掘入行，於2018年出道即拍住女神有村架純合演偶像劇《中學聖日記》，上演禁斷師生戀，使他火速走紅藝能界。

岡田健史出道時，獲岡田直弓替他改藝名「岡田健史」出道，消息又指，岡田健史在庭上揚言要跟岡田社長劃清界線，拒絕再用跟社長同姓的藝名，今後打算用回自己真名發展，案件將在下月中再度開庭。早前有傳，岡田健史在出道後的一年半沒獲發薪，現時月薪僅得15萬日圓（10,600港元），不過就有知情者反指，岡田健史每半年獲得150萬日圓（約10.5萬港元），公司又提供宿舍及曾津貼1千萬日圓（約70萬港元）安排他到美國洛杉磯留學數月。Sweet Power事務所今年連環爆出醜聞，社長岡田直弓被指向員工精神虐待，又性騷擾旗下女星，獲岡田直弓睇中的19歲玉女竹內愛紗，就因而患上驚恐症，現已離巢接受治療，除了岡田健史外，姜知英、南澤奈央、高杉真宙等先後離開Sweet Power，連一姐桐谷美玲亦傳出請辭消息。連串是非及工作安排，加上合作開的同事也相繼離職，導致岡田健史對公司失去信心，加速其解約決心。

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