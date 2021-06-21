年屆40多歲的杜如風自言自嘲是港女典範，早前為ViuTV拍攝真人騷《中女唔易做》做外賣妹及倉務員。中女確實難做，不過難還難也得做，為此杜如風擬定出「十大中女規條」，減夜蒲養生，惟仍是單身的她卻未敢奢望愛情，皆因她忍受不了被男朋友管束，但本身是外貌協會的她，又怕男朋友靚仔會花心，充滿矛盾。

杜如風日前接受《蘋果》訪問，大談中女十大生活規條，不過40多歲仍是單身的她，十大選項中居然不包括「搵男朋友」，她直言對愛情隨緣︰「搵男朋友呀？係囉，有就有啦，好驚搵咗個男朋友返嚟，管我管得好犀利，我俾阿媽已經管得好犀利，再搵多個男人嚟管我，我就冇晒自由㗎啦。」她指心儀對象除了要專一，能給予她絕對的自由，還要有幽默感及才華，她說︰「其實乜才華都得，打籃球打得叻，我都會好欣賞佢。總之男人一定要有一樣嘢令你服佢，咁就甘心送自己畀佢。」她的要求越舉越多，而且矛盾，既希望男友是靚仔，但又怕靚仔花心，她嘆道︰「不過唔靚仔都花心㗎喇。」

踩滾軸溜冰當健身

杜如風現在減少夜蒲，她笑言現在最尷尬是夜蒲時撞見後生女︰「以前二十幾歲晚晚去蘭桂坊，嗰時見到啲四十幾歲Auntie，會話︰『嘩！咁老仲出嚟蒲。』」想不到應在自己身上，幸好現年紀大體力不足，頂多一個月夜蒲一、兩次。她強調運動對中女的重要，建議大家要學一項運動傍身，她自己就揀了滾軸溜冰（rollerblade）。杜如風踩起來有板有眼，基本動作應付自如，還很風騷拿起攝錄機自拍。她解釋︰「因為小弟喺數年前膝頭韌帶斷咗，做咗微創手術，醫生話盡量都唔好跑，惟有轉玩rollerblade，當係跑步，增進體內血液循環。」

杜如風越來越懂得養生，堅持減肥及戒糖，更寓工作於健康，之前她代理了一款甘酒，雖名為「酒」但沒有酒精及糖成份，每日早午晚都會混和飲品，她說︰「溝乜嘢都可以，通腸胃排清宿便，身體好。」她會控制飲食，先戒一日三罐可樂的習慣，勤去美容院及敷mask，保持嫩滑肌膚。

自我增值學普通話

除了身體，杜如風亦注重活到老學到老，近日更定下學普通話的目標，原因過往出席記招，遇到要講普通話的訪問，她都會拒絕。另一艱巨任務就是「斷捨離」，一向買不停手的她，家中累積未拆牌服飾達三十多箱，價值達50萬元，杜如風決定將衣物捐給「保護遺棄動物協會」義賣，她說︰「本身係協會代言人，而養寵物係一生一世嘅事，𠵱家賣衫嘅善款會捐畀協會，一舉兩得。」最後，杜如風表示借今次受訪自我檢討，她說要花多點時間陪媽咪，因為過往母親無時無刻在自己身邊呵護備至，令她變得反叛，經常想脫離母親管轄範圍。

撰文：何永寧

攝影：陳弘

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