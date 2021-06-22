香港的娛樂圈被指似一潭死水，其實現時有志要在娛樂圈發展，甚至只求在圈中生存，也是持久力的大考驗。周祉君、余逸思（Yoshi）、曾贊學（阿神）與李敏（Ranya）同樣是入行多年的藝人，他們一直在演藝事業中不斷努力，全憑一夥初心來堅持着。他們近日合作ViuTV的 《山旮旯實習生》，憑毅力走勻香港山旮旯鄉郊，將當地的特色發揚開去，同時在這個旅程反思人生。

在拍攝節目時，他們希望透過介紹香港山旮旯地方，推動本土文化，挑戰野外生活技巧，他們更笑爆拍攝時發生很多趣事，原來祉君害怕生果，他說：「任何類型嘅生果我都好驚，其中有一個拍攝係要去到鹽田梓嘅農場，旁邊有好多生果，最終都冇克服到。」Yoshi笑說：「佢哋有種一種叫天堂果，全部都中晒佢驚生果嘅症狀，佢係完全唔敢行過去。」祉君直言：「對我嚟講真係一個手留彈嚟架！到最尾我依然係有生果恐懼症。」

祉君、Yoshi、阿神與Ranya各以不同的路走進娛樂圈至今，全憑持久的理念，日前他們接受訪問之餘並接受遊戲挑戰，他們先要在1分鐘內吹氣球，最多者就能勝出，大家努力吹波，祉君更吹到面青兼腳震，十分搞笑，而這回合Yoshi獲勝；第2個遊戲是單腳踎得最久的便能獲勝，今次Ranya胸有成竹，看來平日訓練有數，最後當然由她取勝，兩位「持久力優勝者」獲獎勵，被祉君與阿神當女皇看待。

周祉君中學時已一心要考進演藝學院，可惜因會考成績不理成未獲取錄，最終他走到紐西蘭修讀電影及電視系，畢業後回港追夢，由幕後轉到幕前，當臨記開始，一步一步，2017年簽約古仔的天下一，他說：「你要鍾意嗰件事同做好嗰件事，我鍾意咗表演20年，既然鍾意就要做好佢。做得幕前一定預咗畀人批判評價，做所有工作一定要對得住自己，我冇諗過之後可以做到幾耐，因為我覺得最重要係做好眼前先，託賴我依然喺呢度，證明我係有我嘅使命，有我喺呢行付出嘅力量。」

2016憑選美節目《美選D.n.A》第2名入行的Yoshi ，近年被公司點名力捧，但她沒有恃寵生驕，更常常緊記要飲水思源：「已經入行4年，疫情前覺得自己終於有條路好清晰話畀大家聽，可以做旅遊節目，奈何疫情關係又冇晒嘢做，幸好公司而家又多咗好多新嚐試，遊戲節目、劇集，目前我真係冇一個目標，而家有機會就要去珍惜，汲取經驗，唔好咁快say no。」

Ranya於浸會視覺藝術院就讀期間參與校內劇社演出，對演戲工作產生興趣，2012年參與港台節目《DIY2K》、2015年參演《哪一天我們會飛》，Ranya對自己的方向很清晰：「喺呢行好多人都等緊機會，我都經歷過，其實而家仲等緊，我個人好鍾意解決問題，因為人會有焦慮，我要搵辦法去解決，喺等機會嘅過程收入唔多，要處理好經濟上問題，我就去做侍應，馬死落地行，冇理由就咁坐喺度等機會架嘛，一邊做餐飲，都學識咗好多嘢，係成長過程，應用返喺戲裏面，到而家開咗自己嘅蛋糕店，一邊等機會，一邊有自己嘅事業，有時都會好攰，但當有人搵你拍戲，有機會就要去。」

阿神的演藝路則較他人崎嶇：「我公公10幾歲已經覺得我跳跳紥好啱做幕前，11年前玩過亞視歌唱比賽，之前參加《造星》就諗住去試，我只可以辭咗份工，攞住啲積蓄去做我自己鍾意做嘅嘢，其實都冇諗過入到行，亦都冇諗過可以持久做落去，我只係諗我鍾意做，有機會就盡我努力畀娛樂大家。」

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