盧慧敏（Amy）與許廷鏗（Alfred）今天於沙田出席口罩概念店活動。一直以來當模特兒的Amy，透露正在試音，準備涉足歌唱事業，問到是否受到男友陳卓賢（Ian）影響？她說：「唔係，係公司想我有唔同發展機會。」Ian會否充當老師？Amy說：「唔係，我會跟女老師學。」事前沒跟男友提及，被問會否怕被Ian罵？她笑笑口說：「唔會！大家都係成年人，佢應該睇咗訪問先知，係驚喜。」

問到可考慮情侶檔合唱？Amy稱暫時不考慮：「我只係剛剛開始，佢同隊友都有好多唔同嘅合作。我係初步，大家各自做自己工作。」她又稱沒要求Ian寫歌給她，至於會否私下唱情歌送她？Amy說：「我平時有聽佢嘅歌便夠，同大家一齊聽，唔需要私有化，在公在私都覺得佢係一個好歌手，我覺得佢的聲線好有辨識度，唱歌好好聽。」

早前Ian生日，Amy指男友生日當天要開工，所以二人沒慶祝，對於Ian公開表示未收到女友的禮物，Amy說：「有，我送咗好大嘅祝福，係買不到，無價嘅！當日已送咗祝福，唔想草率簡單，我哋儀式感唔重，係順其自然嘅人。」提到過去的父親節，可有見男方家長？她說：「冇，我只同自己嘅家人慶祝，仲未見過家長，時機成熟先。」

另外，Alfred自從離開唱片公司後密密接job，他自言一直有努力，而今次口罩品牌，自己是用家，大家在網上結緣，而他更會大批入貨，因為日常以及牙醫工作上也需要大量口罩。Alfred正忙於為本周六的音樂會排練，他透露與音樂組合per se合作，將玩出新花樣，讓人期待。

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