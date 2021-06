被稱為「陀地歌姬」的梁嘉茵(Serrini)上周在九展舉行一連三場演唱會,前晚演出尾場,她臨時拉伕台下睇騷的林家謙上台合唱,搞鬼地當他一踏台板即升起舞台,令他不能逃走被迫「免費」獻唱。Serrini又請來人氣爆燈的MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)任嘉賓,兩人大跳貼身舞,其間她姣冧Anson Lo教跳舞,更笑言:「見靚仔好害羞又會潮熱。」

近年人氣急升的唱作歌手Serrini在九展舉行的三場「SERRINI “I’M (NOT) FINE, THX.”」演唱會Part 2,前晚圓滿結束,尾場有林欣彤、藍奕邦、王賢誌、何雁詩及賴慰玲等人捧場,而黃偉文之後亦在Ig貼出跟Serrini在後台的合照。當晚全場爆滿,Serrini一如前兩場以一曲《日沒前》打開序幕,而VVIP則可以上台向Serrini「朝聖」。

躺唱獲Fans讚「好大波」

Serrini唱出《I’d Like A Drink》時彎腰除下高踭鞋,之後躺在月亮形狀的道具椅上,台下有歌迷搞笑地大叫:「你好大波呀!」接着Serrini坐上「M巾」飛船唱出《天雷》,及後有歌迷湧上小台前把手遞向Serrini,她即儼如女王一樣親吻對方一下,但當男歌迷在面對跳舞時,她竟搞鬼說:「可以畀我摑一巴!」隨即起手輕力掌摑男歌迷的臉,Serrini笑稱自己壞過「凱婷」,但又自辯姣亦可以很正面。尾場Serrini請來MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)出任嘉賓,他甫出現即全場high爆,二人均稱在年初商台「叱咤頒獎禮」才首次見面,互讚之餘,Anson Lo更識做地說:「綵排時佢冇化妝更靚。」兩人接着大跳貼身舞,不過也是點到即止,Serrini姣功盡出叫Anson Lo再教自己跳舞,她又笑言心跳加速:「花姐話今次係佢咁近距離同女artist嘅螢幕處男辣身舞,排舞嗰陣我好似重獲青春。」其後Anson Lo扶着Serrini上樓梯,她笑謂二人十足結婚一樣,結果她high到險些跌倒。

林家謙索嘉賓演出費

Encore環節時,Serrini又有新搞作,刻意讀出黃牛飛的座位,笑言要找出買炒飛的觀眾,不過當然最後燈光指向座位只是一閃即逝。尾場當晚林家謙一直在台下欣賞,Serrini臨時請他上台合唱,她介紹林家謙時笑稱:「佢係路人。」當林家謙上台後升降台立即第一時間升起,以阻止他離開,林家謙笑言:「畀錢先,我未喺九展做過嘉賓,第一次收好貴。」之後二人合唱《蘇菲亞的波霸珍珠奶茶》。

完騷Serrini在後台接受訪問,她依然回味台上演出:「佢(Anson Lo)好似歐洲古堡出嚟嘅吸血鬼,將我個心俘虜,吸乾我啲元氣。」不過記者笑指兩人跳舞時她未有趁機「抽水」保持社交距離,而且表現有點尷尬,Serrini笑言:「見靚仔好害羞又會潮熱。」提到大膽親吻及掌摑歌迷,Serrini指該兩名歌迷是自己老友,因此可以肆無忌憚地任玩。至於被問到會否挑戰在紅館開騷,Serrini表示反而想在維港中心的躉船上開「巨躉」音樂會。

【Serrini演唱會尾場完整歌單】

1. 日沒前

2. 忘鳥愛

3. 放棄治療

4. Don’t Text Him

5. 燎原

6. 網絡安全隱患

7. 越活越惹禍

8. 離原

9. 繼續玩A Little Game

10. 要做更壞的事

11. I’d like a drink

12. 靜謐神林

13. 哀樂無名

14. 天雷

15. Medley-海妖/艷后/灰黛/笛女/小紅party tone

16. 旋轉with me

17. I’m fine thx

18. 我在流浮山滴眼水

19. 長期浪漫

20. 趣緻的響鈴

21. 我想行開下/It’s OK to be SAD/EGO (with Anson Lo)

22. 青春荒廢

23. GTB

24. Serrini in Paris

25. 波霸珍珠奶茶(with林家謙)

26. Let us go then U and I