被稱為「陀地歌姬」的梁嘉茵（Serrini）上周在九展舉行一連三場演唱會，前晚演出尾場，她臨時拉伕台下睇騷的林家謙上台合唱，搞鬼地當他一踏台板即升起舞台，令他不能逃走被迫「免費」獻唱。Serrini又請來人氣爆燈的MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）任嘉賓，兩人大跳貼身舞，其間她姣冧Anson Lo教跳舞，更笑言：「見靚仔好害羞又會潮熱。」

近年人氣急升的唱作歌手Serrini在九展舉行的三場「SERRINI “I’M （NOT） FINE, THX.”」演唱會Part 2，前晚圓滿結束，尾場有林欣彤、藍奕邦、王賢誌、何雁詩及賴慰玲等人捧場，而黃偉文之後亦在Ig貼出跟Serrini在後台的合照。當晚全場爆滿，Serrini一如前兩場以一曲《日沒前》打開序幕，而VVIP則可以上台向Serrini「朝聖」。

躺唱獲Fans讚「好大波」

Serrini唱出《I’d Like A Drink》時彎腰除下高踭鞋，之後躺在月亮形狀的道具椅上，台下有歌迷搞笑地大叫：「你好大波呀！」接着Serrini坐上「M巾」飛船唱出《天雷》，及後有歌迷湧上小台前把手遞向Serrini，她即儼如女王一樣親吻對方一下，但當男歌迷在面對跳舞時，她竟搞鬼說：「可以畀我摑一巴！」隨即起手輕力掌摑男歌迷的臉，Serrini笑稱自己壞過「凱婷」，但又自辯姣亦可以很正面。尾場Serrini請來MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）出任嘉賓，他甫出現即全場high爆，二人均稱在年初商台「叱咤頒獎禮」才首次見面，互讚之餘，Anson Lo更識做地說：「綵排時佢冇化妝更靚。」兩人接着大跳貼身舞，不過也是點到即止，Serrini姣功盡出叫Anson Lo再教自己跳舞，她又笑言心跳加速：「花姐話今次係佢咁近距離同女artist嘅螢幕處男辣身舞，排舞嗰陣我好似重獲青春。」其後Anson Lo扶着Serrini上樓梯，她笑謂二人十足結婚一樣，結果她high到險些跌倒。

林家謙索嘉賓演出費

Encore環節時，Serrini又有新搞作，刻意讀出黃牛飛的座位，笑言要找出買炒飛的觀眾，不過當然最後燈光指向座位只是一閃即逝。尾場當晚林家謙一直在台下欣賞，Serrini臨時請他上台合唱，她介紹林家謙時笑稱：「佢係路人。」當林家謙上台後升降台立即第一時間升起，以阻止他離開，林家謙笑言：「畀錢先，我未喺九展做過嘉賓，第一次收好貴。」之後二人合唱《蘇菲亞的波霸珍珠奶茶》。

完騷Serrini在後台接受訪問，她依然回味台上演出：「佢（Anson Lo）好似歐洲古堡出嚟嘅吸血鬼，將我個心俘虜，吸乾我啲元氣。」不過記者笑指兩人跳舞時她未有趁機「抽水」保持社交距離，而且表現有點尷尬，Serrini笑言：「見靚仔好害羞又會潮熱。」提到大膽親吻及掌摑歌迷，Serrini指該兩名歌迷是自己老友，因此可以肆無忌憚地任玩。至於被問到會否挑戰在紅館開騷，Serrini表示反而想在維港中心的躉船上開「巨躉」音樂會。

【Serrini演唱會尾場完整歌單】

1. 日沒前

2. 忘鳥愛

3. 放棄治療

4. Don’t Text Him

5. 燎原

6. 網絡安全隱患

7. 越活越惹禍

8. 離原

9. 繼續玩A Little Game

10. 要做更壞的事

11. I’d like a drink

12. 靜謐神林

13. 哀樂無名

14. 天雷

15. Medley-海妖/艷后/灰黛/笛女/小紅party tone

16. 旋轉with me

17. I’m fine thx

18. 我在流浮山滴眼水

19. 長期浪漫

20. 趣緻的響鈴

21. 我想行開下/It’s OK to be SAD/EGO （with Anson Lo）

22. 青春荒廢

23. GTB

24. Serrini in Paris

25. 波霸珍珠奶茶（with林家謙）

26. Let us go then U and I