蝦頭（楊詩敏）和泰臣（翟凱泰）有不少相似之處，既是演藝學院出身，同時又在PIP劇場當全職演員，而且年齡都是45歲，相信兩人的默契毋庸置疑。他們近日為電影《太空也入樽：改朝換代》擔任配音，用聲音來演戲。早前離開TVB的蝦頭，更語出驚人，望自己有破「柱」機會。

早前蝦頭和泰臣接受《蘋果》訪問，這對鏡頭前後都好有默契的拍檔，算起來原來是首次在配音上有對手戲，泰臣就聲演勒邦占士（LeBron James），而蝦頭聲演兔女郎Bunny。回想以前在演藝學院學習，雖然沒有配音課堂，但單是學咬字，也吃了不少苦頭，泰臣說︰「我哋要用紅酒個木塞，放喺口中練講嘢，嗰時咬字唔清楚，好多懶音，但唔會因為你做劇場、做舞台演員就實識配，以前唔係數碼年代，嘴嘅開合、情緒表現，又要望稿，要多方面配合。」蝦頭認同配音並非易事，她說︰「我哋以前上堂要咬住木塞嚟讀報紙，其實好難發到音，但呢啲訓練對我哋往後係有幫助。」

溫柔的一面

在幕前蝦頭總是演繹一些巴渣、豪氣的角色，卻獨欠溫柔，反而從配音上找到另一個自己，她說︰「配音時係要用晒全身，對舞台劇演員係有着數，因為舞台劇係live show，用全個人去表達訊息畀觀眾。原來配音中係會發現每個人嘅聲音都好獨特，我去casting會搵到自己另一把聲，配音導演搵到我把聲可以試溫柔角色，係好神奇。」泰臣笑指︰「配音嘅好處，就係可以突破肉體嘅限制，我試過演靚仔、唐僧、傻佬，甚至演八爪魚。」蝦頭在旁讚他的聲音可以出神入化，泰臣即席表演說︰「我而家用電鑽聲幫你打復必泰。」他更自制電鑽聲，非常搞笑。

問到二人還想有何突破？蝦頭發揮搞笑本色，她說︰「破破破，乜都想破，突然間想起一個『柱』字，破條大柱。一直支撐住自己係一條好大嘅柱，好難破咩？破多幾下就可以破到條柱。」在旁的泰臣笑到彎腰說︰「你覺得你兜得到咩？」蝦頭一本正經接着說︰「佢哋完全明白我講緊乜，碌柱一路支撐住你，你覺得好安全、好穩陣、好自在，但如果今次唔想玩咁粗嘅柱，一定要破一破喇！」泰臣搞笑謂︰「究竟係換成條柱，定破咗柱留返條鋼根呢？」蝦頭好認真回答他︰「離開TVB呢條柱，就要玩新嘢，例如唱歌。」泰臣笑指這是蝦頭的「柱」世之道。

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