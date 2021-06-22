時尚產業是對環境造成嚴重污染的產業之一，不少品牌都為保護環境，作出承諾在未來減低碳足印。Gucci經過兩年的內部研發，開創出無動物成份的高級仿皮革物料—Demetra。Demetra以超過 77% 的植物性原材料製成，由來自可持續發展的森林資源中的木漿複合物及可再生資源的生物基聚氨酯製成。品牌指出，這種新物料在意大利的Gucci工廠生產，採用真皮的專業知識和製革工藝，確保提供頂級品質。

Gucci將Demetra運用在Gucci Basket、Gucci New Ace和Gucci Rhyton運動鞋中，而且大部分鞋面和內襯都以有機棉、再生聚酯造成。Gucci總裁兼首席執行官Marco Bizzarri表示：「在Gucci成立 100 週年之際推出全新物料Demetra，它將Gucci的質量和美學標準與我們對環保的新願景結合在一起，利用我們的傳統技能和專業知識，創造可持續發展的未來。Demetra為時尚產業提供了替代選擇，同時也滿足了無動物成份時尚的需求。」

Gucci已為該物料提交了專利和商標申請，但指這種物料不會取代皮革。Gucci將提供無動物成份物料選擇，而且它可以從鞋類和配飾到手袋和服裝等所有類別的產品。Marco Bizzarri指：「Gucci提前四年達成減少減低碳足印的目標，這就突顯了Gucci對變革的承諾，我們將繼續在業務中創造對人類、氣候、自然的環保價值。」

生產牛仔布料的用水量高，有組織指生產一條牛仔褲需用3480升水，而清洗牛仔布料產品亦會排出污水，是時裝產業中污染最嚴重的產品。美國網上品牌Everlane推出「Clean Denim」系列，使用通過全球有機紡織品標準認證的彈力有機棉。Everlane首任可持續發展總監Katina Boutis表示：「將Roica V550 彈力紗線編織到其Clean Denim面料中，確保布料高彈性，同時保護環境，即使分解到自然環境中亦不會釋放有害化學物質。」

「Clean Denim」系列亦採用擁有LEED認證的牛仔布工廠Saitex 製造牛仔褲，工廠獨特的封閉系統可回收 98% 的用水，當其他牛仔布工廠每使用1500 升水，Saitex只使用0.4升，工廠並使用可再生能源，更符合環保原則。一般牛仔布工廠都會產生有毒副產品，但在Saitex工廠將有毒副產品提取並運送到附近的造磚廠，與混凝土混合後，有毒物質不會滲入環境中，污染環境。

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