每年6月舉行的米蘭男裝周日前揭幕，今季2022春夏大部份品牌，包括Fendi、Zegna及Prada等，日前皆仍以數碼形式發佈新裝。Prada模特兒遊走於藍天碧海與鮮紅隧道之間，透過作品勉勵每位能尋找到快樂和自由的時尚烏托邦。Fendi取景自位於意大利文化宮的總部，向羅馬地貌致敬。

【Prada夏日海洋】

由Miuccia Prada與Raf Simons第二次攜手打造的Prada男士春夏系列，在日前於線上剛剛出爐。今個系列Prada選址於米蘭的Fondazione Prada藝術館，及Sardinia清澈無人的海灘上進行。在時裝騷片段中，模特兒身穿簡潔同時富現代感的夏日造型，遊走於碧海藍天與鮮紅色的裝置隧道之間，並透過作品，勉勵大家在複雜的世界裏，願每位能尋找到快樂、希望和自由的時尚烏托邦。

簡約美學

向來識英雄重英雄的Miuccia Prada，與Raf Simons再次透過時裝，探討人與人之間的關係和情感。整個系列設計風格優雅低調，線條及剪裁樸實簡約，絲毫沒有多餘細節。從多套深色系的oversized西裝、風衣，到色彩明亮、加有招牌三角袋子的漁夫帽、衞衣外套及泳裝，每個造型都展現簡約主義大師Raf Simons對簡約時尚美學的功架，同時頌讚大自然的獨一無二和人體美學。另外，系列中亦出現各種海洋主題的圖案、不規則垂直彩色條紋的針織衫、鮮黃色電單車皮衣、寬闊舒適的休閒褲、長襪子配黑皮鞋等，都是今季男裝系列的重點特色。

聯合創意總監Raf Simons表示，他們今次是刻意將大自然與時裝天橋融會在一起，故意讓大家於兩個不同的現實中欣賞這場不一樣的表演。Miuccia Prada亦表示：「今個系列和這場時裝騷，非常着重捕捉生活的快樂。生活上每件簡單的事情也能帶給你輕鬆和愉快的體驗。當現實變得複雜，我們便在生活上尋找簡單和直接的快樂。」可見今次兩位設計師非常渴望借無邊際的時裝力量，提出人們應該更懂得領會生活中的簡單和快樂。

【Fendi清涼玩味】

Fendi大前晚以短片分享全新男裝系列，像早期科幻電影的時裝影片，取景自意大利文化宮的Fendi總部，在日光景下向外望、遠眺羅馬七丘、山脈以至地中海，向羅馬地貌致敬。

Fendi男裝主帥Silvia Venturini Fendi 表示「在這段非常時期，我們以獨特的角度觀察事物，使得我們對世界的觀點亦為之改變。」靜觀世界的反思，成為Fendi 2022年春夏男裝系列的創作靈感。最令人驚喜的新角度，是一系列只得半件的西裝！只得上半截的超短cropped tailored jacket，長度在胸線之下、腰線之上，如同一斷而開，硬朗線條如同四方形，玩味比例和大小， 一望就充滿驚喜！黑色短西裝的衣袖亦截短設計成同一長度，與黑色短褲組成帶奇幻氣息的新輪廓，粉綠色cropped suits內搭的恤衫、領呔都短得可愛，而飾以耳機袋、筆袋的亞麻布西裝，袋口及夾層刻意做成錯落。

陽光夏日的檸檬黃、青檸綠、冰藍、淡紫、開心果青色和牡丹粉紅的粉彩色調，柔和舒服。圖案也充滿故事性， 一幅來自Fendi典藏庫的羅馬地圖，成為名為Fendi Land的新季印花，另一組名為Fendi Earth圖案，則以抽象高低線條、模擬山形起伏地貌。實穿度高的還有oversized denim jacket、baggy shirts及直腳長褲等，搭配漁夫帽、雙帶扣涼鞋、針織懶人拖、組成寫意風。露腰位還加了有趣的腰鏈及迷你腰飾，清新冰涼！

【Zegna休閒色彩】

由Alessandro Sartori 主理的Zegna，新季以「The New（est）」為口號，打着嶄新的旗幟，2022春夏一片時尚休閒的色彩列陣。Leisurewear主調下，上衣、外套全都是寬鬆、直身剪裁， overshirts、麻布休閒外套、無領的日式kimomo、輕鬆上色等，加入blocking fun的巨大口袋、索帶腰線等，展現一分輕奢華的工藝感。色彩比起往日的隆重感，新季的泥土色、淡粉紫、忌廉色、啞面深藍等，變得從容雅致。

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