早前有韓國婚介公司對近400名未婚男女進行問卷調查，結果顯示90％的人曾有過單戀的經歷，當中只有21.4%能跟單戀對象發展。雖然調查結果令人感到氣餒，不過韓國演藝圈中就有不少單戀成功的例子，當中韓流天王Rain就是最佳例子。

Rain & 金泰希

韓流天王Rain跟女神級女星金泰希於2011年因拍廣告而認識，當時Rain第一眼見金泰希已對女方一見鍾情，之後展開熱烈追求。據知Rain花了一年時間追求金泰希，他曾表示：「我花了很長時間才交往，那一年好像都是單戀。」而Rain最終抱得美人歸，二人於2012年9月正式成為戀人。Rain及金泰希於2013年元旦日被爆戀情，當時正在服兵役的Rain，被狗仔隊拍到與金泰希秘密約會，Rain當時更穿上軍服和金泰希拍拖，同時被爆不時趁假期過二人世界。雖然因約會照引爭議，不過無阻二人戀情，Rain和金泰希於2017年1月結婚，二人目前育有兩女，一家四口幸福滿瀉。

晉久

神劇《太陽的後裔》的40歲男星晉久，2014年9月與圈外女友舉行非公開婚禮。據知晉久是在一個聯誼上認識女友，女方是女歌手Gummy的好友，聯誼回家後，他不斷想起對方，更萌生「想跟這個女生結婚」的想法，但因他擔心女方會感到負擔而一直單戀不敢表白，至2013年12月，他才在節目上透露「現在有喜歡的人」，而女方就因為見到晉久公開單戀一事，感受到其真誠，事隔一個月，晉久便宣佈由單戀變成熱戀的狀態。

李宥利

韓劇《謊言的謊言》的41歲女星李宥利，跟老公認識多年，二人去同一個教會，雖然對方大自己12歲，不過感情親如兄妹。李宥利曾大方透露是她先暗戀男方，而且考慮到男方的年齡，當時她表白時就表示：「我們不用戀愛，直接結婚吧。」不過男方只當她開玩笑。後來在李宥利積極的追求下，最終成功獲得了男方的心，二人於2010年結婚。

HaHa & 星

綜藝節目《Running Man》的41歲男星HaHa，跟37歲的歌手老婆星於2012年結婚，兩人目前育有兩子一女。據知HaHa為了追求星，花了超過4年的時間，HaHa每次飲酒的時候都會給一起演出電台的星打電話，當時星並不感到興趣，兩人更因而變得尷尬。過了4、5年的某一天，HaHa向星表白：「我喜歡你。我們現在到了結婚的年齡，現在回到原來的位置吧。」

鄭亨敦 & 韓宥拉

韓國綜藝節目《無限挑戰》、《拜託了冰箱》的43歲主持人鄭亨敦，於2009年跟在電視台擔任廣播編劇的韓宥拉結婚。據知，鄭亨敦單戀韓宥拉時，為了尋找對方的社交平台而花了4個小時，之後又力追女方數個月，最終於2009年結婚，目前育有一對雙胞胎女兒。

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