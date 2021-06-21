70後年屆40幾的杜如風自言港女一名，早前為ViuTV拍攝真人騷節目《中女唔易做》做外賣妹同倉務。中女確實難做，難還難，也得做，日子依然過，為此杜如風列出當下要做的事，與各中女共勉之。

杜如風日前接受《蘋果》訪問，講到作為中女，應該要學曉一樣運動傍身，自己就揀rollerblade。杜如風踩起來有板有眼，基本動作都應付自如，還很風騷拿起攝錄機自拍。她解釋︰「因為小弟喺數年前膝頭韌帶斷咗，做咗微創手術，醫生話盡量都唔好跑，我惟有諗到rollerblade，當係跑步，增進體內血液循環。中女係要做運動。」

怕被管拒拍拖

仍是單身的杜如風，在選項中，獨缺「搵男友」，她解釋︰「搵男朋友呀？係囉，有就有啦，但係好驚搵咗個男朋友返嚟，管我管得好犀利，我俾我阿媽已經管得好犀利，再搵多個男人嚟管我，我就冇晒自由㗎喇。」心儀對象除要求專一及不管自己外，還要有幽默感同才華，她說︰「其實（才華）咩都得，你打籃球打得叻，我都會好admire佢。總之男人一定要有一樣嘢，係令到你服佢呢，咁就甘心送咗自己畀佢。」她的要求越舉越多，而且矛盾，既希望男友是靚仔一名，但又怕靚仔花心，她嘆道︰「不過唔靚仔都花心㗎喇。」

杜如風笑言現在最尷尬的，是夜蒲時撞見一班後生女︰「以前20幾歲晚晚蒲，晚晚都去蘭桂坊。嗰時見到啲40幾歲auntie，會話『嘩！咁老仲出嚟蒲！』想不到應在身上，好在現時年紀大體力不足，所以頂多一個月夜蒲一兩次。」

畢生事業要減肥

有見身體狀況不及後生，所以杜如風就加入養生、減肥及戒糖，並寓工作於注重健康。事緣她代理了一款甘酒，雖然名為「酒」但無酒精及糖成份，每日早午晚她都會混和飲品，她說︰「溝乜嘢都可以，通腸胃排清宿便，身體好。」除了在飲食下工夫，注意飲食先戒一日三罐可樂的習慣，勤去美容院同敷多點mask，都是刻不容緩。

活到老學到老，她定下學好普通話的目標，原因是過往出席記招，遇到要講普通話的訪問，都會拒絕。因為普通話委實太難，早前就跟專人學過，因為懶而沒有上堂，所以「學好普通話」都加入選項。另一艱巨任務就是「斷捨離」，今次會配合「回饋社會」同時進行。一向買不停手，家中累積未拆牌服飾有數十箱之多。所以杜如風決定斷捨離，將放棄的衣物捐給「保護遺棄動物協會」，她說︰「本身係協會嘅代言人，其實養寵物係一生一世嘅事。賣咗衫嘅善款，會畀協會做營運費，一舉兩得。」粗略估計有30多箱衣物會拿去義賣，購入時費用超過50萬元。

最後杜如風會藉這趟機會，自我檢討一下，要花多點時間陪媽咪。因為過往她覺得母親對自己太保護，無時無刻都跟在身邊，太全神貫注地呵護，令杜如風變反叛，萌生想脫離母親管轄的想法。

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