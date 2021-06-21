男神黃子華、張繼聰、鄧麗欣（Stephy）、王菀之等主演的賀歲片《飯戲攻心》，昨日在牛頭角舉行宣傳活動，更特意玩新年傳統習俗撈起。

以食飯做主題

新戲由《逆流大叔》導演陳詠燊執導兼編劇，他指今次以食飯做主題，因為覺得食飯題材有趣，指一家人無論關係如何，一坐低食飯就要面對。黃子華自上年農曆新年上映《乜代宗師》後，久未作公開露面，但昨日狀態依然，言談間不失幽默，他指是被劇本打動再拍賀歲片，「好耐冇收過完整劇本，食完幾餐飯延續會有陰謀，好有追看性，有刺激，又有喜劇效果。」他憶起曾經拍過一套電影同樣也是有食飯場口，「拍咗十幾日都真係食飯，我直頭拎劇本掉出冷巷。」

今次劇本集中飯敍場面，子華形容角色有高難度挑戰，「過往多感情就太文藝，多搞笑就胡鬧。」戲中他與張繼聰會兄弟相爭和Stephy拍拖，子華笑說：「每日見到佢哋都好辛苦，經常打情罵俏。」張繼聰首次和子華合作，最初都敬而遠之，但很快打成一片，沒有怯場，不過子華說：「阿聰最怯就係成日叫我子華哥，白只、朱康（朱栢康）都係直接叫我個名，佢突然自己降咗級。」

預告有親熱戲

子華今次飾演家中大哥，他笑說：「三兄弟咁大個都維繫住一齊，一定好窮。」子華大讚張繼聰有潛質，「佢係搞笑王，戲裏戲外都係全面演員，我叫定佢聰哥，代表將來嘅成就嗌定先。」張繼聰當正子華是大哥，不過拍攝時大家遇上不少搞笑場面，要互相避開視線，以免爆笑NG。Stephy在戲中會常發神經，經常跳掣，跟子華由鬥氣變情侶，與子華特別多對手戲，也有親熱場面，不過始終是賀歲片，不會太激，面對張繼聰經常也忍不住笑。

王菀之早前拍電影要學揸巴士，今次就要揸鑊鏟，她說：「每次拍戲都自我增值，今次我係做一個廚藝了得嘅傳統女人，我平時唔怕開火煮食，但刀工就麻麻，好彩有師傅教路，今次吸收咗好多小知識分享。」大馬女神林明禎昨日露腰現身，她戲中會扮演KOL，主要戲份和大家同枱食飯，並一口氣說出不同菜式名字，「係拍電影以來最多廣東話嘅一套戲，好大挑戰。」身旁的Stephy卻激讚她背劇本十分有效率。