韓國擁有俊俏樣貌的男神眾多，有不少輪廓更靚過女人，韓劇《鬼怪》的39歲男星李棟旭，近日以長髮的較女性造型為品牌拍攝新相，引起網民熱議，剛巧近日有網民為一眾男星P圖「變性」，宋仲基、朴寶劍等男神更獲讚「靚過女人」。

纖細白滑好嬌艷

出名「唇紅齒白」的李棟旭日前為品牌拍攝新相，他在Ig公開的新相，見到李棟旭以及肩長髮造型、着上青綠色套裝示人，穿上短褲的他大騷一雙纖細白皙長腿，配上嬌艷的表情，其破格造型令不少網民「眼前一亮」。不過有網民似乎未能接受其新look，留言狂批：「真的不懂時尚」、「這個造型真的不行」、「長髮顯老」、「以為是女生」等，不過也有網民風趣地表示：「頭髮比我長，腿比我細。」

李棟旭除親自以長髮look拍照外，有網民亦為他及其他男神P圖「變性」，公開的P圖中就見到李棟旭以齊蔭長曲髮示人，似十足外國美女，艷壓全場。男神宋仲基、朴寶劍、朴敘俊、防彈少年團（BTS）成員V、宋江等人都有份被改圖，就連韓片《上流寄生族》的54歲男星宋康昊都被「變性」，粉絲就留言激讚朴寶劍及宋仲基的長髮look甜美又可愛，更有網民重提宋仲基早前於主演劇《Vincenzo》扮巫師的劇照，大讚宋仲基即使短髮都已非常嬌俏。

孖金高恩開酒吧

李棟旭最近孖《鬼怪》拍檔金高恩、話題劇《Penthouse》的李智雅、男歌手尹鍾信等拍攝JTBC新綜藝節目《盼望的大海》，眾人去到海邊當起調酒師，一邊為客人提供美食一邊享受音樂，度過療癒的時光，節目中李棟旭負責調酒，李智雅當主廚，金高恩則做二廚。節目將於下周二開播，節目組昨日公開李棟旭及金高恩的唯美預告造勢。

另外，上位小生宋江近日與韓韶禧拍攝新劇《無法抗拒的他》，劇組連日公開花絮片谷劇，韓韶禧昨日也公開為品牌拍攝的新相，以大學生的造型晒青春氣色，勢要跟拍檔宋江「鬥靚」。