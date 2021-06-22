「sip，sipsip⋯埋嚟、埋嚟、我哋傾啲嘢！」

這句話以往經常出現，每次聽到便知道是主管突然想到新點子、又或者有突發事故，召集其他高層處理。有些新題目，也會聽取前線採訪同事的意見、只要你敢想、敢講。

由2002年開始踏入蘋果大樓，便要習慣在這個光速的生態下生活，公司由菲林走到數碼化、再由平面走到立體創立的動新聞、增添免費報紙《爽報》，直至近年的即時新聞，我壞過凱婷，返工用兩部電話。慶幸有份參與，自己隨着《蘋果》的進化而成長。

外人眼中娛樂版較輕鬆，問問某名人穿甚麼品牌的衣服、與明星閒話家常。當有爆炸性新聞，午夜在街狂奔追訪目標也是必須。不理關係也要單刀直入問回應，黑面、推擋相機，經常碰到一臉灰。個人榮辱放兩旁、公司利益放中間。

儘管是小螺絲也有作用！間中趕通告，急步行會感覺到雙腿出煙、腳踭離地，也苦笑想問多啦A夢借一道「隨意門」，為的是追趕時間「要快過別人也要快過自己」。

由創刊遭藝人杯葛拒訪問，到後來互相支持，天王影賀年照，也有機會粉墨登場穿麥兜公仔服扮戲中橋段。當走在街上看到有人買《蘋果日報》、在晨早擠迫於車廂內，大部份乘客手機都在播放動新聞片段，甚至正正看着自己有份參與的報道，便覺得一切辛苦不是甚麼，在心中默默念「多謝支持公司，多謝支持我。」

王連連

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