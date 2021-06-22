杜汶澤的網台「喱騷」首部自家製劇集《在觀塘下體現愛的故事》，由田蕊妮監製、紀錄片《地厚天高》導演林子穎負責創作兼執導。劇集以辦公室男女關係為骨幹，更預告會有不少超電視尺度場面出現。早前一場王宗堯同雷深如（J.Arie）的車震啜腳戲，田蕊妮仲臨場指導。

劇情講述廣告公司男神王宗堯搭上J.Arie，二人開車到僻靜處。宗堯有所行動，先除去J.Arie的短襪，繼而親吻對方腳趾。情到濃時再扯下女方的內褲，將頭伸入裙底，極盡情慾本能。事後宗堯話是第一次拍情慾戲，他說︰「係自己有史以嚟處女演出，好多時拍呢啲戲大家會尷尬，好睇對手。同J.Arie有傾，佢都放低所有枷鎖。」宗堯飾演的角色是專職應付女客戶，每單由他傾的生意都會成功，因為他身懷特別技能。

J.Arie自言拍攝時沒有尷尬，因為對手是宗堯，她說︰「因為對住宗堯，所以冇尷尬喎。大家傾完後，做返傾嗰啲嘢，就好信任大家。拍劇集嚟講真係好大膽，好多謝《喱騷》老闆、老闆娘搵我嚟做呢個角色。」她笑言可能之前MV《陰陽道具》的sex場面，吸引到二人起用自己。她說︰「而家冇極限，做乜都得。俾《喱騷》同宗堯加持咗。拍之前腳趾有損傷仲起水泡，怕宗堯咬爆個水泡搞到啜血咁點算，好重口味。」另外，當拍到宗堯伸頭入裙底一幕，田蕊妮話應該就是成語「裙下之臣」的由來。

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