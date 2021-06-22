「你好，我係蘋果盧妹。」這句開場白，數數手指，已說了十個年頭。

執筆之際，原以為，有幸在最後階段寫下採訪手記，一定會「師傅到」般呯呯澎澎在鍵盤上打出洋洋千字；此刻的我，坐在多年的工作桌上，卻猶豫起來，就像同事說的：「其實根本唔知點樣開始，因為太多經歷。」

《蘋果》給予我太多快樂、驚險、緊張的回憶，當然，還有生氣、失望的時候，想着想着，腦海突然跳出一句：「《蘋果》再唔好，都好好。」

能夠加入《蘋果》，我是沾沾自喜的，早就聞說這裹是精英公司，每位記者都很有性格，說白點，就是「都幾寸」。這份「寸」，是來自對自己工作的要求、態度，雖然大家平日工作都是嘻嘻哈哈，但遇上重要大事、突發新聞、要追的回應，我們都會盡力而為。在我心目中，我們每一位都是值得尊重的新聞工作者，「你可以話我『寸』，但係我有我嘅要求。」這是我在《蘋果》學會的。

老實說，一個打工仔，總會對上司、公司有不滿的時候，至少遇到想堅持自己想法的時候，我還有向上司表達意見，甚至是「駁嘴」的空間，據理力爭，這是我在《蘋果》學會的。

做娛樂記者多年，每次告訴行外人自己是娛樂記者，人們的反應總是：「哦，即係偷影人嗰啲。」或是追問某某藝人的八卦，甚少人會視娛樂記者與其他新聞工作者一樣，是個專業。然而，我想說，無論是我的同事還是行家朋友們，他們都是專業的，不要少看每單新聞背後的付出，感激在途上遇到你們。

最後，還是感恩、感恩再感恩。特別是那個間中便「袋錢落我袋」的上司、那個很怕某種小動物的上司、那個上一層樓梯便氣喘的上司，從你們身上，我學會甚麼是「蘋果人」的風骨。

至於，我的戰友們，多餘話不說，和你返工我很愉快。

我是蘋果娛樂記者，我驕傲。

盧妹

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