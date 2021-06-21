外國月亮不是特別圓，但近年香港人各有各的原因移民，37歲獨立歌手迪子都決定出走台灣，暑假後到當地大學讀Multimedia及搞移民。

「我係迪子，我係一位唱作歌手，亦都係音樂人，其實我主要收入唔係唱歌搵食，而係幫宴會彈琴同教琴。8月尾我會離開香港，台灣有大學收咗我，最理想喺嗰度讀完書落地生根。」住在深水埗多年的迪子，離別在即依依不捨，這天在屋企接受《蘋果》專訪，入行11年的她仍在下游掙扎求存，就算今年ViuTV舉辦音樂頒獎禮邀請大大小小歌手出席，迪子仍然是被忽略！迪子毅然選擇移居台灣，除了因當地生活條件較香港優勝外，亦因台灣對文化藝術創作更尊重和包容。

迪子擁8級鋼琴底，2004年參加漫畫節Heart Beat音樂比賽獲冠軍、蒲窩樂隊比賽獲最佳原創歌曲獎；迪子懂作曲、填詞、編曲、監製、封面設計，歌曲題材大膽，《一蓮托生》講性愛、《安卓珍尼》講雌雄同體，惟入行11年，幾乎每次都是靠出賣35E身材見報，最出位事件是被黃子恆邀玩人魔大戰，就算在韓國發生意外要整容，都被網民彈整完都唔靚！迪子慨嘆：「我呢啲真係一粒蟻嘅力量，全部靠自己去做音樂。」

香港唔再適合做創作

迪子決定移居台灣，覺得香港唔再適合做創作，想去一個有自由有空間的地方生活，「其實一直都想去台灣試吓，嗰邊嘅獨立音樂係做得非常之好，因為喺香港都住得舒服，冇乜勇氣踏出舒適圈，但呢一兩年社會氣氛令我覺得唔得嘞，唔可以唔勇敢去面對而家嘅局面，我做創作，我又鍾意做埋啲踩界嘢，上一隻碟又扮鬼，又講跨性別人士，全部都係大陸禁忌嘢，以前我係proud of自己喺香港，呢啲題材都做得，但去到而家，咦，嚟緊我係咪唔做得呢啲題材呢？」

迪子做音樂是想跟大眾分享訊息，現在的環境，令她擔心自己的音樂備受控制，「我係一個唔鍾意被人管嘅人，亦因為咁，離開以前唱片公司，寧願自己畀錢做獨立歌手，鍾意寫乜就寫乜，寧願辛苦啲，懶有骨氣。但香港發展到而家時候，我自己都驚，自我審查咗先，因為你行錯一步，可能真係會犯法，寫乜嘢之前，就算講句說話，講唔講得呢？因為我係一個好直接嘅人，所以好驚好辛苦，呢兩年精神層面非常之抑壓，瞓得好差。」

2019年香港人還可以自由上街，迪子都是200萬人之一，她希望去台灣時可拿着BNO順利出境，「自己都好想平安，就算選擇留喺度嘅人，最緊要平安，而家連平安都好似好難。」家人都贊成她移居台灣，媽咪更叫她快點走，「但你冇得快啲，好多嘢要安排，其實全家都希望等我settle down之後，慢慢接屋企人過去，希望快啲有能力。」

被爸爸家暴用電話扑頭

迪子是大女，還有一弟一妹，她自小遭受爸爸家暴，試過受傷入院鬧上法庭，爸爸在她11歲那年拋妻棄子，「我爸爸唔知去咗邊，其實小學五年班，我係因為俾佢家暴，媽咪同佢離婚，所以都⋯⋯可以唔使理佢，唔想再有乜嘢轇轕。嗰陣同學都有安慰我，叫我唔好唔開心，其實嗰刻我覺得係解脫，之前佢都已經有打我，但未去到咁嚴重，嗰次入晒醫院，法庭宣判嗰兩年唔畀佢接觸我哋，對我嚟講，係一個解脫，以後唔使再見到佢。」

回憶痛苦往事，依然歷歷在目，「其實好小事，話我應佢應得遲，係咪唔鍾意佢，（失笑）其實有少少似而家嘅情況，即係要你講鍾意爹哋多過媽咪，你唔係咁樣答呢，佢就打你。我又係超級硬頸嘅人，我話鍾意媽咪，佢就打我，佢掹屋企電話扑落我頭度，又將凳掟落我度，結果我個頭受傷囉，眼係爆微絲血管，塊面同手流血花晒。佢走咗之後，我先知自己傷成咁，即刻打畀媽咪，當時媽咪出去做嘢。」迪子留院多日，出院後只在上法庭時見過爸爸，此後至今兩父女沒再見面，連全家福的合照，她都撕走了相中的爸爸，「我直程冇咗佢電話，已經冇憎嘅感覺，但希望唔使再面對呢個人，離開香港都唔會同佢講。」

遇過好多「狗公」

離別在即，迪子最不捨在香港的朋友，「呢兩年有啲朋友係特別好感情咗，佢哋有各種原因未走得住，所以都好擔心佢哋。」男朋友呢？「冇男朋友，19年都諗住離開香港，因為諗住離開，你唔會喺度萌生新感情，所以有啲friend話介紹男仔畀我識，我都話唔好，我諗住走。」現年37歲的她，並不恨嫁，對婚姻沒有憧憬，「可能見到我媽咪咁呢，覺得就算結咗婚都要靠自己，如果嗰個人令到你人生變負累，我可能唔結婚囉。」

入行11年，大家對迪子最深的印象，就是黃子恆約她開房玩人魔大戰，會否覺得男人追她，都是想跟她上床呢？「其實個個男人都係咁，唔緊要，我覺得你要尊重囉，唔可以真係好狗公咁，要對方願意先得。自己以前都遇過狗公，不過通常佢知我唔肯，唔會夾硬嚟。」

被彈淨係識用對波博宣傳

擁35E波霸身材的她，每次見報都因為性感，忽略了她是一位唱作歌手，又有八級鋼琴，令她十分無奈，「但我又明嘅，因為觀眾鍾意睇女性身材，女性都鍾意睇大隻男仔，我都鍾意睇，我覺得喺香港做藝術文化好難，因為大家生活已經好趕好急促。自己當然有唔開心啦，覺得好可惜，但食得鹹魚抵得渴，知道呢個市場係咁咪得囉。」會否覺得自己唱歌作曲比人差？入行多年事業都冇起色？「可能我冇理包裝，夾硬去包裝其實係假，我諗嗰啲人唔會知，只係覺得我成日好多娛樂新聞，剩係識得用自己對波去博宣傳，但係我冇錢冇公司冇背景，如果我唔係咁，我諗我派咗歌都冇人知，我呢啲真係一粒蟻嘅力量，全部靠自己去做音樂，就算MV都係搵朋友拍膊頭，自己執衫化妝，極其量自己擺上FB、YouTube落一千幾百（元）廣告，香港好多獨立音樂人好似我咁，冇錢冇資源去做，又唔想對住啲主流平台去屈服。」

仆親慘遭質疑乘機整容

因為不了解，外界對她有好多負面抨擊，就算2017年前在韓國意外毀容，整容後都被彈唔靚，「如果你唔夠紅，一有新聞就覺得你抽水做新聞，我見到好多留言話我特登仆親乘機整容，心諗我要整唔使特登仆爆棚牙，整牙好貴，都唔合乎經濟原則。大家對我負面評價係多啲，我都慣咗，嗰次就好唔開心，一來出咗意外，自己精神狀態唔係太好，睇埋嗰啲新聞，對人性好崩潰，所以之前都寫過首歌《美哉》講人性醜惡，係一個抒發，我自己畀錢出嚟做，梗係抒發番自己感受，音樂對我係排毒，做完舒服啲，好似出咗啖氣，問心我盡咗力。」之前ViuTV舉行音樂頒獎禮，大細歌手都出席，沒受邀的迪子感到失落，「其實呢啲感覺喺我出道頭一兩年會有，譬如有啲好大型音樂頒獎禮冇份去，咁會有唔開心，但可能當日子耐咗之後，你都係冇份去，唔會有太大感覺，做獨立音樂嘅成就唔應該擺喺頒獎禮上，成就係有冇突破自己。」

雖然在港不得志，但迪子沒想過放棄音樂，「去到台灣一定會繼續做音樂，唱就睇緣份，音樂已經成為我生活一部份。」她期望在台灣可以放鬆地生活，「自己會畀心機讀書先，頭幾年會做工讀生，之後睇命運安排，由零開始係有啲淆底。」屋企環境普通的她，只能帶5位數字的錢去台灣，「真係5位數字，哈哈哈，但嗰邊學費好平，3萬幾一年連宿舍，所以短期係夠使，但都係一個好好壓力，逼我唔好太hea。我喺台灣都有好多朋友，佢哋都話照顧我，肯做一定有錢，一定夠生活。」

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