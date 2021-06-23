由熊仔頭藍仔頭率領的FHproductionHK，獲逾62萬個訂閱，是香港四大YouTube頻道中最有資歷的。然而，機件用得耐總會生銹，創意同樣會乾塘，原以生活題材搞笑為主軸的他們，銳意進行大改革：「改革其實只係返去最初嘅心態，自己想拍乜就拍乜。」

一個公仔頭都紅得起？對，熊仔頭與藍仔頭的FHproductionHK就是靠笠住個頭起家。仍在修讀高級文憑課程的熊仔頭，忽發奇想「拍啲嘢」，找來好兄弟藍仔頭埋班，一晃眼兩個小伙子已經做了9年YouTuber。他們早前在葵興接受《蘋果》專訪，坦承合作多年一定有拗過交，而且想法不盡相同，惟獨理念一致。

不少YouTuber都有勵志辛酸史，熊仔頭卻說：「係咪講真？我哋真係冇捱過。」身旁的藍仔頭鬼馬謂：「如果呢個係勵志故事，咁我哋做唔到主角。」熊仔頭直言去年與前年的確有入不敷支的情況，但因為早年「搵多咗」，加上兩人平日沒甚消費，因此算不上是捱：「拉上補下，都試過一個月，每人人工得幾千。反而我哋細個嗰最窮，我哋收入唔多，但係我哋太少人啦，相對而家發展落去，會捱嘅機會就會多好多。」

近年大大小小的YouTube頻道陸續出現，對他們固有的頻道可會是挑戰？兩人一致認為，多了不同頻道令YouTube經營得更容易：「當YouTube嘅content多咗，廣告商就會見到呢個係好有潛力賣廣告嘅地方，我哋就會多咗易傾咗嘅生意。而創作嗰樣嘢，就係多咗人入嚟，你先會願意畀心機創作多啲嘢，畀心機打落去。我好感激《試當真》出現，因為我覺得好好睇，你咁好睇，我都要好睇過你。大家一齊比拼先有進步，而唔係一樣嘢你食哂嘅時候，就只有退步囉。」

進步需要改變，因此FH最近亦進行大改革，熊仔頭說：「早幾年拍嘅片係生活取材，係我哋覺得好笑，係我哋覺得好睇，拍出嚟係我哋主導哂、話哂事。但係當去到一個位，係拍片係要高views㗎喎，點先可以去到高views？就係拍啲觀眾想睇嘅嘢。我覺得係諗錯嘢，呢一、兩年開始諗返，如果拍片係為咗觀眾，個個都做到啦，調轉，係一定要拍條你覺得好睇嘅片出嚟，咁先會好睇囉。滑牙就係呢樣嘢，早幾年，太沉迷於名利嘅心。我成日都話我唔嚮往名利、我唔要錢㗎，但係你為咗觀眾拍嘅時候，你係追逐緊名利呀嘛。」

突然間，熊仔頭想通，只有回到最初的單純心態才能繼續，藍仔頭聞言說：「我哋做咗9年，頭3年好開心，之後嗰6年唔知做乜。因為頭幾年，我哋想拍咩就拍咩，癲到嗰時有條片，我哋淨係得個thumbnail就錄VO，拍點同個廣告電話玩之嘛，我就係想拍返呢啲囉，嗰時拍得好開心。」熊仔頭不希望自己再以觀眾的意願主導，坦言不會在乎觀眾的意見：「我而家唔X理㗎啦，我會在乎係，你話我條片唔好睇，我會拍返好睇畀你。但係你覺得呢樣唔好睇，我覺得好睇嘅時候，我都會唔聽佢講。同埋個信念呀，真係好緊要，周星馳對我啟發好大。大家細細個睇《回魂夜》，覺得佢好無厘頭，點解戴個竹蜻蜓話飛到就飛到，係個concept係好好。因為竹蜻蜓係冇可能飛到，但係因為你信念夠嘅時侯，你唔係相信佢會飛到，你唔係希望佢會飛到，係你知道佢會飛到，所以佢就一定會飛到。即係你有信念嘅時候，你知道佢work，佢就一定會work，信念係成個Channel最要揸緊嘅嘢。」

大改革下熊仔頭繼續拍長片，藍仔頭主攻綜藝節目：「以前得幾個人做哂佢，我發覺係錯嘅，即係一個YouTube Channel可以發展到一個電視台模式，我想朝呢個方向去做囉。而開始搞會員，係因為我哋嘅收入畀廣告主導咗，因為有廣告我先有budget去做嘢，如果觀眾集腋成裘，畀我哋去拍多啲綜藝同好癲嘅嘢，癲到人哋未必好buy，但係我哋覺得好好笑嘅嘢，同埋可以試多啲嘢。」熊仔頭笑言他們我思路是分開的：「我又唔係咁諗，所以你啱啱問有冇拗交就係咁囉，大家都想做大，但係佢偏向做大嘅Media，同其他平台抗衡，我就偏向做條大嘅片同其仔片去打。」藍仔頭即笑指熊仔頭一直想做最佳男主角。

早期香港四大YouTube頻道首次聯合直播，有網民對FHproductionHK負責的部份表示負評，熊仔頭說：「《蘋果》嚟嘛，我話咗遲啲報仇，我要分享吓。四台一定有做得唔好嘅地方我知道，但係可能啲人同我friend，畀我聽嘅都係啲好啲嘅說話。但係，其實你去到網絡之外，去到大Media，我講緊去到電視台、電影人嗰班係點睇呢？係覺得bull shit、垃圾。我聽返係好多難聽嘅說話，即係睇唔起YouTube嘅說話，我覺得冇問題，的確我做四台係做得差嘅，咁我之前嗰啲片都係做得差嘅，我好想我做出嚟嘅片，擺到大銀幕又好、擺唔到大銀幕又好，個質素都唔會差過你哋擺大銀幕嘅片。有一個人係好想多謝，就係谷德昭導演，因為其他都係『嘩！呢啲乜嘢嚟㗎？ 』咁樣，但係谷德昭導演喺四台之後，會send個message嚟鼓勵我，原來我係得嘅。有欣賞嘅人存在，但係聽返嚟都係睇唔起嘅人，咁我一定會認錯，唔係懶謙虛，但係希望有一日畀睇唔起我哋嘅人知道，你唔好睇唔起人囉。」

提到網民最期待的「女仔」問題，不少網民直指熊仔頭公器私用，借拍片為名媾女。藍仔頭即代好友出頭說：「佢係好專一，鍾意一個女仔會鍾意到癲，喺我哋生意低迷嘅時候，佢會幫女朋友交幾萬蚊學費，又會做好多驚喜，試過喺以前studio，買咗個雪機返嚟噴雪畀個女朋友，真係好癲。但係，拍片嘅初衷，從來都唔係為咗食女，我敢話拍嘢嘅時候，佢係冇諗過，我同近南哥都會同啲女仔傾吓計，佢冇，佢淨係諗啲機位點擺，點拍好睇啲。」原本不想解釋的熊仔頭，亦忍不住說：「從來冇一刻，諗住媾嗰個女仔而搵佢拍片，係拍吓拍吓有啲嘢咁囉。」

至於藍仔頭與MK女神嘉盈的關係，整個訪問過去都侃侃而談的他，忽然有點尷尬：「《拍一日拖》（FHproductionHK的節目）嗰啲係好玩，佢係個好啱傾嘅人，大家做緊嘢冇乜點諗。佢好好傾，大家睇嘅嘢又一樣，佢又睇周星馳，又睇以前港產片嗰啲，佢係啱傾囉，咁對啲啱傾嘅friend，我冇特別諗呢啲嘢。」向來在團隊中擔任愛情顧問的熊仔頭認為兩人「有啲嘢」，問到藍仔頭可會透過訪問表白？隔住個頭套都感受到他的靦腆，藍仔頭說：「呢度表白？唔好迫死我呀大佬，我唔知呀，唔好迫死我。」熊仔頭續說：「我真係好鼓勵呢一對，我未見過佢同一個人咁夾，我都冇同佢咁夾，我有見過佢以前拍拖嗰啲，嗰啲最多係puppy love，佢同嘉盈先係真愛。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）