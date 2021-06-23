珠寶品牌BVLGARI日前於線上發佈全新Magnifica高級珠寶系列，帶來一場意式華麗風格的頌歌。拍攝場地是米蘭地標艾曼紐二世迴廊，參與演出者包括由著名男高音Andrea Bocelli演繹自己創作的意大利文版貝多芬《快樂頌（Inno alla Gioia）》，並由國際知名意大利指揮家Beatrice Venezi指揮，多位知名模特兒，包括Lily Aldridge、Vittoria Ceretti、賀聰、Blesnya Minher及Solange Smith，以充滿電影感的方式展示最新高級珠寶系列。

眾人化身歌劇演唱會的聽眾，於美輪美奐的建築內從窗邊探頭，之後又與建築模型互動，透過疑幻似真的情節，營造出高級珠寶與雋永建築交叉的情景。最後她們在夢幻氣氛下，踏上長逾10米的天橋上行騷。至於Magnifica高級珠寶系列包括創歷來最精湛的百萬珠寶，包括鑲嵌全球第四大、重131.21卡尖晶石Imperial Spinel 頸鏈及鑲了五顆、共重500卡橢圓形枕形切割帕拉依巴碧璽、凸圓形祖母綠及鑽石的Mediterranean Queen頸鏈。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）