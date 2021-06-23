何超儀（Josie）參加歷史傳記⽚電影《Edge of the World》已在英美上畫，上周六她聯同兩大男主角Jonathan Rhys Meyers 及Dominic Monaghan在網上以Zoom形式舉行記者會，接受英國傳媒訪問，他們大談拍攝趣事。 由於是網上記招，各主角各自選擇自己喜歡的地方作視像訪問，Jonathan與Dominic選了房間和書房，而Josie則選擇了在家中的廚房作背景，連同廚房的⽣果包括大⻄瓜、香蕉及廚具也⼀拼出鏡，大家還取笑以為她正在主持飲食節⽬。

在訪問環節還未開始前，兩位男主⾓久別重逢，表現⼗分興奮，不單互道近況，還聊起當天舉⾏的歐洲國家盃，Dominic穿着球衣接受訪問，他更說完了記招後，便要去睇波，故心情⼗分雀躍，認真是超級⾜球迷。談到拍攝時的趣事，Josie⼤讚Jonathan ⼗分專業、投入，她說：「他⼗分專業，我們在⾺來⻄亞的砂勞越森林作實景拍攝，每天都⾯對35度⾼溫， 及突如其來的⼤雨，但Jonathan因要切合電影中英國軍官的⾝份，故堅持穿着絨質軍褸演戲，忍受着酷熱⾼溫，我看着他，真不敢有任何怨⾔了。」

而本身是一位昆蟲專家的Dominic，時常會捉一些昆蟲到Josie面前嚇她，當時Dominic打趣說打聽當地有⼀種巨型螞蟻，是會咬死⼈，Josie聽後嚇得半死，後來才發現Dominic是整蠱大家。Josie問Dominic這次有沒有找到什麼昆蟲，Dominic卻說沒有，因為海關⼈員不會讓他將昆蟲帶上機，反⽽帶了⼀個⼈頭上機。原來電影中他會被殺害，頭顱被割下，劇組為了這幕，製造了⼀個像真度極⾼的道具頭顱， Dominic覺得⼗分有趣，拍完戲後便問劇組可否把這頭顱拿回家作紀念。他說：「我把⾃⼰的⼈頭放在⼿提袋裏，直接提着過關上⾶機，在機場過關時，職員問我⼿提袋裡裝着什麼？我說是⾃⼰的⼈頭，跟着把⼈頭拿出來讓他們檢查，他們看看後⾯，便笑着讓我拿上機，這是我拍這部戲最好的紀念品。」 主持⼜問Jonathan怎樣演繹James Brooke 這個英國探險家，他說：「對我來說， James這⾓⾊不是為了殖⺠主義，他不是帶⼀⽀軍隊去⾺來⻄亞征服，他只是帶了幾個⼈，他只是⼀個探險家，實際上他是為了逃避，逃避他的過去，他到過不少地⽅，但都不想因為責任⽽留下，所以最後都離開，他不過希望在東南亞尋找⼀個他認為屬於⾃⼰的天堂，與其說他為了探險，倒不如說他只是為了探索⾃⼰是⼀個怎樣的⼈。」

當問超儀對演繹天地會女⾸領這⾓⾊有甚麼⼼得，Josie說：「因為⾓⾊的設定是曾與 Jonathan的⾓⾊在新加坡有過⼀段情，所以她是最了解他的⼈，最後是她勸Jonathan留下來反抗。戲中有句對⽩說『你這次不可以再逃避』，這令男主⾓立⼼留下來。但劇本上沒有描述兩⼈的過去，所以我要想像⼆⼈的感情及經歷，這樣才可令那句對⽩說得有感情，有⼒量。」 被問到每天在這酷熱的森林實景拍攝下的感受，Josie笑說：「我最享受每天拍完戲後回酒店涼冷氣的⼀刻，拍這部戲最⼤得着是我拍完這部戲後，我發覺我輕了很多磅。」 最後在⼀⽚笑聲下結束，主持⼈不忘打趣跟幾位主⾓說：「球賽（歐洲國家盃）開始了， ⼤家可以趕去酒吧看。」

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