《蘋果》在過去26年來，獨家報道過不少震撼性的娛樂新聞，如藝人結婚、婚變、偷食、生仔、受傷等，其中獨家訪問「大劉」劉鑾雄，從細講到老連載刊登，令人津津樂道。娛樂新聞多姿多彩，睇《蘋果》報道知真相。

邱淑貞沈嘉偉日本結婚

邱淑貞和沈嘉偉於1999年10月31日在日本舉行童話式婚禮，《蘋果》當年獨家直擊報道，兩人還坐着法拉利駛過日劇《戀愛世紀》浪漫場景「彩虹橋」行大運，成為經典一幕。當時多位紅星飛往日本觀禮，包括張國榮和好友唐鶴德、張曼玉、梁家輝、張智霖、吳君如、曾志偉等，星光熠熠。

採訪手記：當年往日本原本採訪東京電影節，落機後收到call要做邱淑貞結婚，當時只有一間酒店名字，通宵與攝記同事揭黃頁睇地圖，找到有三間同名酒店。帶去的錢有限，不能坐的士，翌日坐JR去到酒店，酒店內宴會廳行了幾圈，完全查不到，怎料臨離開lobby時，見到沈嘉偉，bingo！攝記拍照後，即被保安趕離場。打返公司，阿頭豪氣一句︰「walk in入去住，公司唔畀，我畀。」翌日一早見酒店停了多部法拉利花車，一對新人與賓客落樓上車，沈嘉偉揸車，記者乘的士追法拉利，在彩虹橋上，邱淑貞笑笑口拿住DV反拍記者。難得粒粒巨星任拍唔嬲，梁家輝還拿食物給記者，這次採訪之旅，一生難忘。

藝人美國註冊連環爆

2009年朱麗倩父親離世，劉德華以女婿身份現身，其後被《蘋果》發現兩人早於2008年已在美國賭城註冊。之後連環報道楊千嬅和丁子高、黎明和樂基兒同樣在美國註冊，至報道後才承認婚事。2010年3月，《蘋果》再發現鄭中基和蔡卓妍早於2006年1月在美國洛杉磯秘密結婚，翌日兩人現身記者會解畫，同時宣佈離婚，隱婚變離婚，震驚娛樂圈。

梁洛施為李澤楷產子

梁洛施當年以15歲之齡加入英皇娛樂當藝人，直至2007年邂逅城中超級王老五李澤楷，翌年梁洛施與英皇解約。與李澤楷年齡相距21年的梁洛施，於2009年4月為男方在多倫多誕下兒子李長治。產子消息，直至同年6月由《蘋果》以A1頭版獨家報道，當時獲兩人證實喜訊，報道出街後轟動全港。

陳冠希淫照風波

2008年1月底正要迎接農曆新年之際，有人在網上發放男星陳冠希與女星鍾欣潼（阿嬌）的親密床照，事件爆出後，阿嬌的玉女形象幻滅，震驚全港。初時雙方指是合成照及惡作劇，但隨着流出「淫照」越來越多，更涉及多名女星，包括陳冠希的前女友陳文媛、張栢芝等，而照片中的女星幾乎全身赤裸或進行不雅行為，事件震驚中港台娛樂圈，涉事的陳冠希演藝事業被封殺。

無綫封殺《蘋果》

無綫的節目、劇集及新聞每況愈下，令觀眾失望，2013年11月台慶前夕，有網民發起「萬千熄機賀台慶」，而當年的46周年台慶收視僅得29點，是19年來收視新低。因此觸怒無綫的神經，於同年11月21日無綫發表聲明指《蘋果日報》及動新聞趁無綫台慶「歇斯底里謾罵，煽動全港熄機，製造白色恐怖。」下令即時封殺壹傳媒旗下刊物，拒絕其記者進入電視城及一切採訪，至今仍未解封。

洗米華坐Mandy Lieu大髀

混血名模Mandy Lieu於2014年爆出與太陽娛樂老闆、已婚的洗米華（周焯華）的戀情。直到同年11月《蘋果》率先報道兩人在澳門VIP房豪賭百家樂的短片流出，片中Mandy穿着黑色性感裙真空上陣，露出東西半球，跟洗米華共坐一張凳，Mandy甘願做人肉梳化讓他坐大髀，洗米華背倚Mandy的咪咪帶醉玩百家樂。

《蘋果》20周年 九星連珠

2015年6月20日是《蘋果》20周年報慶，當年請來9位紅星為《蘋果》拍了一段「蘋果嚐一口，真相第一手」的片，參與的紅星有劉嘉玲、鄭秀文、周慧敏、陳慧琳、陳奕迅、陳志雲、李嘉欣、吳鎮宇及周秀娜。

劉德華泰國墮馬受傷

一直是道地代言人的劉德華，於2017年1月16日在泰國郊區拍廣告，不慎墜馬受傷，事隔兩日《蘋果》率先獨家報道。當時華仔拍攝一場騎馬場面，馬匹忽然發狂，華仔不慎墮馬落地，而馬匹更踩到華仔的腰脊，令他的腰脊骨裂，廣告暫停。當時華仔立刻由泰國乘坐醫療專機返港，回港到醫院時，華仔全程卧床。

劉鑾雄獨家連載訪問

華人置業前主席，人稱「大劉」，有股壇狙擊手的劉鑾雄，於2016年成功換腎，並發聲明與呂麗君斷絕關係後，同年11月《蘋果》率先報道大劉入紙與甘比（陳凱韻）再婚。2017年3月大劉接受《蘋果》獨家訪問，其訪問以連載方式，由他親自細說六十年的傳奇歲月。同年10月周潤發太太陳薈蓮，接受《蘋果》獨家專訪，同樣以連載方式登場，剖白與發哥的情和事。

爆DJ細So偷食人妻

前商台DJ蘇耀宗（細So），去年9月被爆背妻偷食KOL練美施（Macy），秘密交往了兩年，Macy默認為細So做人工流產，以及惹性病給老公，細So好爸爸，好老公形象破產，細So演藝事業玩完，但最終仍獲太太陳頴楠（Wing）原諒。細So承認感情上確有做錯及處理不當，令大家痛心失望，實在難辭其咎，他感謝太太的原諒和愛護，並向太太承諾，努力維繫家庭，有指舉家離港重新開始。

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