樂隊ToNick下月3至4日於九展舉行兩場「HERE and NOW ToNick Live 2021」演唱會，是樂隊成立以來的第7次音樂會，4位成員趙善恆、胡信希（小龜）、陳誦賢（Ryan）及葉晨曦準備就緒，今次演唱會的主題是「此時此地」，以音樂令大家感受到有人在互相扶持、守望相助的能量，希望大家一同在艱難的逆境下擁有繼續走下去的力量。

恆仔說：「尤其係經歷過呢兩年，大家有好多情緒，對於個世界嘅睇法都多咗好多layer，我哋思考咗好多方向，究竟講邊樣先最啱？但係若果太着重講啲迷失、質疑，擔心好似唔係幾好，經過討論，就一於講here and now，呢度、而家，大家仲喺度嘅人，點樣互相扶持，點樣畀力量大家行落去，互相守望。」

ToNick今次開騷，背後花了很多心思：「今次無論歌單編排、講呢個訊息，我哋都落咗好多心機。而家每日喺呢個社會生活，唔知下一刻會發生咩事，但我哋仲有互相彼此，我哋互相支撐住，繼續努力行落去，縱使呢嗰世界幾難都好。」

懷沉重心情度Rundown

小龜指想這主題的時候心情沉重：「你係要搵到一啲值得珍惜，並要立刻抓住嘅嘢，因為唔趁機捉住，就好似花咁好快凋謝，喺最好嘅時刻應該要執返好自己，然後互相支持，互相畀力量大家，要堅信有人同你信緊同一樣嘅嘢，唔好忘記大家。我哋ToNick都有反思，我哋做歌究竟仲有冇人聽？但我哋依然有班樂迷，仍然會留言支持，所以我哋會繼續留喺度做我哋喜歡嘅音樂，係互相影響嘅。就好似新歌《離散序》，係信念，上年有個好好嘅朋友離開咗，離開係一個事實，點樣去overcome呢樣嘢，我哋有信念，就係我哋會再聚嘅。」

本尊擊退黃牛黨

兩場門票一開賣即售罄，是7次演唱會中售賣情況最好一次，恆仔指開騷前也會擔心歌迷會否因疫情改變了模式，如習慣了在網上看騷，誰知反應卻非常熱烈，他們誓言必定會搞好這個騷。恆仔說：「近排我哋都睇咗RubberBand同Kolor嘅騷，我哋當然好享受，但對我哋嚟講都係學習嚟，會感受到佢哋好犀利喎，真係有壓力。」提到晨曦親自「放蛇」擊退黃牛黨，晨曦說：「都係同事發現先，諗住不如同佢傾吓先，希望佢回心轉意。黃牛飛真係對fans好唔公平嘅，希望炒賣黃牛嘅都回頭是岸，因為音樂都有公平享受嘅權利。」

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