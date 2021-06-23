Gucci成立100週年之際，推出全新Gucci Flora系列Gorgeous Gardenia Eau de Parfum香水，並由女星Miley Cyrus代言。品牌今次以Miley Cyrus為繆斯女神及創作靈感，將她的對自我表達、樂觀主義的獨特個性融入品牌的新品拍攝中。一向搖滾搞怪造型的Miley Cyrus配合系列形象，以甜美造型及粉紅色調出演廣告拍攝，與她原本形象截然不同！

全新香水由品牌創意總監Alessandro Michele設計，儘管細節仍未公佈，但據說Miley Cyrus出現在一系列相片和短片宣傳中，由加拿大藝術家兼攝影師Petra Collins操刀，Alessandro Michele的創意指導下導演和拍攝，陣容令人期待！Alessandro Michele表示欣賞Miley Cyrus是一位兼具搖滾精神和兼容並蓄的藝術家，認為她會完美地體現新的Gucci Flora Gorgeous Gardenia香水和故事。

Kylie Jenner的美妝品牌Kylie Cosmetics早前將官方Instagarm帳戶貼文全數刪除，品牌網站 kyliecosmetics.com也關閉了其電子商務平台，展示預告登陸頁面。品牌神隱七週後終於前日打破了沉默，重新宣佈新推出Lip Kit系列的改良版。雖然現仍未公佈開賣詳情，但外界有不少聲音指這是Kylie Jenner的營銷手法，質疑只是「換湯不換藥」。現年23歲的Kylie Jenner在18歲時創立了品牌，於 2020 年以 6 億美元的價格將其中的多數股權出售給Coty，估計該業務價值12億美元，但Kylie一直對品牌的潛在改革保持沉默，因此外界對品牌轉型期望不大。

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