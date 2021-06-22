現年22歲的上位男星岡田健史吃香日本影視圈，上月爆出他跟所屬事務所Sweet Power提前解約，雙方越鬧越僵對簿公堂，岡田健史不滿中女社長岡田直弓爆出多宗負面報道，在庭上表示不希望再與社長同姓，要求更改藝名，以原名「水上恒司」在圈中繼續發展，日前他為自己首套擔演電影開工，但在片場表現愁爆。

同有村架純合作爆紅

據日本雜誌《女性自身》報道，岡田健史本月中為擔任主角的電影開工，該片改編自懸疑小說，角色最初由23歲是非男星伊藤健太郎孭飛，不過健太郎去年10月因車禍不顧而去遭雪藏，片商即臨時找來岡田健史執二攤，該片現時故事內容與其他卡士也暫未有公佈。當日現場所見，穿上西裝的岡田健史在埋位前愁眉苦臉，顯得心事重重，直至他跟前輩閒聊時才展露出笑容。

原名水上恒司的岡田健史2018年出道，首次拍劇便與女神有村架純在《中學聖日記》中上演師生戀，令他火速走紅藝能界。岡田健史讀中學時已被岡田社長發掘，當時替他改藝名「岡田健史」出道，消息指，岡田健史早前為解約一事，在庭上揚言要跟岡田社長劃清界線，拒絕再用跟社長同姓的藝名，今後打算用回自己真名發展，案件將在下月中再度開庭。

獲力捧到洛杉磯留學

另外，早前有報道稱岡田健史在出道後的一年半沒獲發薪，現時月薪僅得15萬日圓（約1萬5百港元），不過有知情者指出，岡田健史每半年獲150萬日圓（約10萬5千港元），公司又提供宿舍及曾津貼1,000萬日圓（約70萬港元）安排他到美國洛杉磯留學。惟Sweet Power事務所今年連環爆出醜聞，社長岡田直弓被指向員工精神虐待，又性騷擾旗下女星，獲岡田直弓睇中的19歲玉女竹內愛紗更患上驚恐症，現已離巢接受治療。除岡田健史外，姜知英、南澤奈央、高杉真宙等先後離開Sweet Power，連一姐桐谷美玲亦傳出請辭消息。連串是非及工作安排，導致岡田健史對公司失去信心，加速其解約決心。