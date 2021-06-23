劇迷等足一年，終於等到韓國女神全智賢回歸公仔箱，由全智賢孭飛的《屍戰朝鮮》（Kingdom）特別篇《屍戰朝鮮：雅信傳》（Kingdom：Ashin of the North）鐵定下個月開播，之前女神在《屍戰朝鮮2》結尾亮相，今次特別篇全智賢將會帶領尋找喪屍感染源的故事，令劇迷超級期待。

（一）tvN《惡魔法官》（首播日期：7月3日）

圈中模範爸爸及老公池晟事隔兩年攜新劇回歸公仔箱，於劇中他飾演毫不留情懲罰貪婪權力者的「惡魔法官」，他有着可怕的童年，本身有一個黑社會父親，更親眼目睹兄弟被殺，於是決心成為一名鐵石心腸的法官。不過男團GOT7成員珍榮卻質疑池晟的動機，因而努力尋找真相，希望揭開池晟的秘密。

（一）TVING《來魔女餐廳吧》（首播日期：7月16日）

TVING原創劇《來魔女餐廳吧》由宋智孝、南志鉉、蔡鍾協主演，劇本是來自第三屆教保文庫故事徵集比賽的獲獎作品，合共8集。故事以實現人們願望的餐廳為背景，講述魔女和兼職生等與客人們之間的奇幻故事。宋智孝在劇中飾演能實現人類願望的餐廳主人兼魔女一角。智孝的角色非常神秘，除了名字之外，年紀等都不為人所知， 擁有魔性魅力和美麗的外表。

（三）Netflix《屍戰朝鮮：雅信傳》（首播日期：7月23日）

Netflix原創韓國電視劇《屍戰朝鮮》（Kingdom）開播以來叫好又叫座，深受劇迷追捧，而由全智賢及在第二季中飾演「御營大將」的男星朴秉恩主演的特別篇《屍戰朝鮮：雅信傳》將會揭開不少謎團。特別篇講述全智賢飾演掌握能將人變成喪屍的生死草秘密的北方女真族後裔雅信，她與族人居住在朝鮮最北部鴨綠江附近的女真族後裔，並致力於尋找喪屍感染源的故事。劇集將繼續由第一季的金成勳導演執導及金銀姬編劇執筆，並以70分鐘製作的電視劇。

（四）KBS《警察課程》（首播日期：7月26日）

由車太鉉、Krystal、鄭振永主演的《警察課程》講述全力抓捕犯人的警察和頭腦聰明的黑客學生，在警察大學以教授和學生身份相遇，及後再一起調查在校園發生的事件。車太鉉在劇中飾演由刑警調到網絡搜查隊的警員，他在警隊隊先後在各個部門任職，並且擁有20年經驗的警察大學教授。而鄭振永和Krystal則飾演警察大學的學生，將與車太鉉一起進行調查。

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