現年48歲的古巨基自前年舉行完四場紅館騷就暫別樂壇，他去年宣佈在前年底與太太誕下兒子古晉匡（Kuson），為避疫去年初開始全家不出門逾一年，專心做湊仔公的他不時網上分享新手爸爸的點滴。他日前宣佈出山推出名為《I REALLY LOVE TO SING》的企劃，並呼籲歌迷推介新晉歌手。他前晚在社交網直播透露詳情，全程一個半小時的直播，還有關心妍、曾比特（Mike）及「細貓」應智越等加入。

基仔直播期間全程雞手鴨腳，幸得古太在旁幫他打點，他還大晒兒子睡覺的閉路電視畫面︰「𠵱家個仔大咗啲，可以投入番做唱片。」基仔指今次企劃會推出兩張專輯，第一張會邀請10個新晉歌手或樂隊與他改編及合唱10首歌，第二張則是邀請新晉創作人，為他創作及製作10首全新廣東歌，是次企劃他更會由零開始公開製作過程。

細貓即場試音

三位新晉歌手Mike、細貓及真人騷《冤枉新秀訓練營》參加者Andy加入直播。獲得DJ Vani推介的細貓笑說：「細個就聽你唱歌。」令基仔哭笑不得，隨後細貓清唱《地球很危險》，更表示會為基仔度身訂做歌曲。Mike則獲基仔大讚說：「我落注買你大爆。」Mike之後即席自彈自唱《必殺技》，獲基仔拍爛手掌︰「你好自如、從容，好好呀！」基仔更答應Mike之後會合唱。同樣演唱《必殺技》的Andy，獲基仔大讚假音唱得好。

得基仔大讚的爆炸頭Mike，原本只希望做幕後工作，前年機緣巧合下參加ViuTV節目《全民造星II》奪第八名，獲得評判郭偉亮賞識。今年初Mike加入環球唱片，首支單曲《我不如》就是由郭偉亮作曲，更成為ViuTV、叱咤及無綫三台冠軍歌，上月他再推出新歌《我不是邱比特》，甚有機會成為今年的新人王。

Jer風格強烈

直播時多次有人提議基仔找男子組合MIRROR成員陳卓賢（Ian）合唱，基仔讚賞說：「佢唱得好好，曲詞都係佢自己，好有才華。」又大力推介Ian的《鯨落》。基仔又點名讚MIRROR另一成員柳應廷（Jer）說：「好耐冇出現一把咁有性格嘅聲音，好有style。」更大讚姜濤有壓台感。關心妍向基仔提議呂爵安（Edan）、CY（陳澤言）及MC（張天賦），基仔附和說︰「Edan氣質好好，自彈自唱時好似王子。」又讚CY唱《歡樂今宵》好聽。