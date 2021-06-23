《 Today》

" 別了依然相信 以後有緣再聚

未曾重遇以前 要珍惜愛自己

在最好時刻分離 不要流眼淚

就承諾在某年 某一天某地點 再見”

借梁詠琪的歌，和大家說一聲：再見！

「Add 名人時尚」 由2013年免費派發的一本時裝雜誌，轉為網上版，再回到報紙網上雙線，今日不是最好的時光，歷史讓蘋果完成了使命，我們也告別了。

當年創刊號是李嘉欣穿一條彩色Valentino高訂裙 、首個登封的男星郭富城戴住浪琴錶，記得劉嘉玲在3號風球下來廠房拍攝、以+0之名自己化妝（因為zing 無期），訪問過蘇菲亞羅蘭、Luke Evans、小田切讓，韓流熾熱時的李英愛、少時允兒、EXO 成員等等，太多太多。

蘋果日報是最早跑到紐約、巴黎，直擊4大時裝周的報紙，努力追趕過每季時裝潮流；也開啟報導明星穿名牌的潮流，從陳茵微婚紗衣角查到她穿Lanvin婚紗、舒淇穿環保H&M、誰和誰撞衫，大大小小時裝八封，正路時尚消息。

從王菲、鍾楚紅，寫到今日BLACKPINK 、陀地歌姬Serrini，感謝讀者多年來和我們一齊呼吸過時尚，睇過靚衫、笑過鬧過快樂過，走過歲月，記憶只會剩下美好，今天蘋果時尚就暫時停在這一格。

有緣再見!

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