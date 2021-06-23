在炎炎夏日，女生們除了愛穿小背心、短裙和清爽的連身裙子外，今年有不少品牌都推出輕巧的燈籠袖設計服裝，款式復古之餘又充滿少女味，為悶熱的夏天帶來不少生氣！這股熱潮連一眾本地女星都齊齊穿上各式各樣的燈籠袖裝束。大家不防參考她們的穿搭小技巧，學習如何襯托出時尚復古的燈籠熱。

最近密密拍電視劇的王敏奕，連環穿上不同剪裁和形態的小燈籠袖設計，雖然她早已為人妻，但青春氣息依然不減，穿上各款簡單和質料輕薄的燈籠袖上衣，散發女性魅力和復古時尚的一面。

身形經常被媒體關注的衛蘭(Janice)，最近看來清減不少，雖然談不上身段纖瘦，但她挑選的高腰亮面直身裙配鬆身燈籠袖恤衫，既型格又可遮掩微胖身形。而另一黑色連身短裙是出自丹麥品牌Ganni的手筆，其挺身的燈籠袖設計成功為Janice收起手臂肉感，再配上Ｖ領設計馬上提升時尚感。

已為三子之母的胡杏兒，出名身形高䠷，產後不久已成功修身，毫無贅肉。她最近身穿燈籠袖設計的純白色貼身裙，整體感覺高貴優雅。加上裙子物料輕巧，燈籠袖子設計顯得分外飄逸有仙氣。

近年減產不少的胡定恩，經常在社交媒體上分享努力做運動的成果，身形fit到不得了。由她穿上燈籠袖子設計的白色連身恤衫，大方時尚又有女人味。連身恤衫裙設計更能令身形較嬌小的朋友輕鬆拉長身形比例。

如果大家想入手這類恤衫袖設計的服裝，可參考以下品牌設計。

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