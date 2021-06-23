下星期的6.30，是黃家駒的死忌。當年在新藝寶一手捧紅Beyond的陳少寶說，「我唔想再講任何家駒，好似覺得抽人哋水……」

但他前年推出的《音樂狂人》一書，卻盡訴無數歌星故事，「對唔住，我叫《音樂狂人》，冇任何一個黃家駒嘅字同相喺封面，只係故事裏面同呢啲人有關係！」最新的推演是，將故事拍成電影，「我唔會演啦，我依家出鏡都唔可以做𡃁仔啦，要講有一個咁癲嘅人，原來遇到一個Beyond、一個王菲……」

音樂狂人就是他。由電台DJ到唱片公司高層，由涉貪官司，天堂變地獄，再回歸電台，音樂狂人最狂邊一次？「我覺得依家係狂，我咁嘅年紀仲有好多戇居居諗法，我身邊啲朋友個個都同我講，休息啦、退休啦！我唔怕喎，有機會點解唔做呢，到我甩晒啲牙講都講唔到，我先走去做節目呀？」

生於樂與怒年代，如今66歳的陳少寶信了主，沒有怒，仍然狂。

17歳王菲乜都唔識

推出完《音樂狂人》一書，陳少寶原先打算將書中王菲的故事拍成網劇，更想找童童竇靖童來演後生版王菲。今天陳少寶說，網劇計劃暫且擱置，他有意將之拍成電影，人物更落在Beyond四子身上。他說已經找到國內投資者，早前因為疫情將進度放緩，現在是時候加緊進行，「有啲嘢會好好玩，你諗吓淨係搞一個『尋找黃家駒』已經好鬼好玩啦！」

至於取材自Beyond那個階段的故事，陳少寶心中有數，「我相信我哋會參考Queen嗰套戲（《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》）。攞邊一段時間去做戲膽，倒不如話係邊幾首歌可以砌到個故仔，當然一定係《喜歡你》就加插一個愛情故事啦，當然個故事要係真，唔可以亂作啦！Queen套戲其實都係攞啲歌嚟砌故仔，講下佢點樣奮鬥，初初啲人點睇佢唔起，跟住幾個靚仔去咗唱片公司，錄咗一隻6分鐘《Bohemian Rhapsody》，跟住點樣派台，我哋認為好基本嘅唱片公司故事，外面嘅人可能好有興趣呢啲嘢！」

關於唱片圈的故事，陳少寶的確多的是。他在書中爆了一個王菲笑話，話說當年由北京初來報到的她，將名牌CHANEL讀成頻道channel，陳少寶說得淡然：「佢唔識就唔識啦，佢喺北京17歲幾落到嚟，嗰時乜都唔識！」

他應該是第一個圈中人見王菲，「我唔係好清楚，佢搵得戴思聰教唱歌，除咗覺得佢教到唱歌之外，亦都因為戴老師同唱片公司關係唔錯，學唱歌嘅人其實都係想做歌星啫！戴思聰周圍打電話問唱片公司有冇人有興趣，我係極度有興趣嘅一個囉！」

發掘王菲，陳少寶說等於當年發掘張敬軒一樣，「我簽張敬軒嘅時候係2002年，我覺得香港歌星嗰種魅力喺二千年已經過咗，嗰時有條𡃁仔整咗隻歌，喺廣州No.1咗，首隻叫做《My Way》，我話呢條友邊個嚟，隻歌OK喎，捉佢嚟啦，佢又恨不得簽俾我！其實王菲係同一個故事，我簽佢係80年代尾，我又覺得佢聲線技巧樣樣都OK，我覺得係跟潮流行走！」

流行曲就要夾潮流

陳少寶坦言，不用神化他有眼光乜乜乜，說穿了，其實一切只是marketing。「通街都係唱到歌嘅人，通街都係靚女，通街都係有魅力嘅靚仔，問題係，你可唔可以天時地利人和一齊夾得到呢，你係咪食到個潮流呢，流行曲就係要夾潮流，叫得做流行曲嘛，大佬！」

天時地利人和，講完。陳少寶由新藝寶到寶麗金到環球，張國榮王菲Beyond到張敬軒Juno，他說和巨星們，從來都保持距離，「我唔係一個循規蹈矩去做我嘅東西，總之就係癲癲地！你見我唔埋堆㗎，理論上我係好低調，起碼我唔埋堆先啦，當年都係，真嘅，你睇我同啲歌星嘅感情，無論幾好基本上我都保持我係老闆、佢哋係歌星嘅距離。如果你同佢太過好朋友，其他歌星可能會同你呷醋，當然會有三幾個特別好傾，但我都盡量唔想做到好攬頭攬頸！我喺娛樂圈裏面唔會發達，或者唔會太紅，可能真係唔係好鍾意黐到咁埋，你話我儍又好乜嘢都好啦！」

君子之交，連鬧交意見分歧炒大鑊都甚少發生。「大家對歌星唔好有太多幻想，其實都係一盤生意，當然因為你面對嗰個product係一個人，人與人之間，你點樣去氹吓佢或者點樣去嚇吓佢，呢啲一定會有！你睇返我嘅歷史，我唔去搶人哋嘅歌手，因為我好相信，由你自己一手一腳湊大，又或者佢嚟敲你門，無論日後發展順利與否都好，大家始終坐低有偈傾，你用一個高薪挖角，去到尾，嗰個人係嚟咗，但佢個心冇嚟到，你只係用錢去買佢！」

造星無數，陳少寶覺得香港最後一個巨星出現，是鄧紫棋。「我自己喺新城嘅時候，我第一次見鄧紫棋係好早期，嗰時已經話佢賣得。我話好想同呢個女仔做interview，當時好多人都覺得好出奇，個𡃁妹唔知會唔會接受你訪問喎，你咁老鬼！我又覺得嗰樣嘢令到我年青囉，橫掂我覺得佢好有興趣，我就去睇佢第一次紅館演唱會，我直頭驚為天人，我覺得佢好勁，結果佢真係爆，佢唔係參加咗《我是歌手》爆㗎，佢不嬲都喺香港爆，只不過去到《我是歌手》再爆咁解。」

看見人成功，陳少寶想照辦煮碗卻失敗了，「之後我自己喺內地做過兩個歌手都唔成功，我自己中咗互聯網陷阱，你要做好多同互聯網有關嘅活動，除咗你要唱得睇得，最重要做好多互聯網相關配合，我當時冇呢方面認識，我多多少少仲用返以前做唱片公司嘅模式，我覺得係我自己發現嘅錯，因為互聯網係另外一件事。我好反喺互聯網上面做炒作，因為我一路以嚟都唔係做炒作，嗰時要做嗰啲橋，我自己唔係好接受，我當上咗一課！」

工作上最大打擊

自稱為音樂狂人的陳少寶，狂在那？「我諗我狂在幾勇囉，我認為係啱就去做，我唔係必定成功，我都碰過好多唔好嘅嘢啦，我覺得我咁嘅脾氣都行咗咁多年，唔通依家六十幾歲先嚟大改革自己咩，我覺得冇咩必要！做音樂，我唔會點變，我一路都唔相信一個靠賣樣但唱唔到歌嘅人，會行到一條好長嘅路，對唔住，我唔識同呢啲人做公關，我唔識做呢啲歌星！我最叻做啤酒，我就唔好心花花走去做茶，我唔係嗰方面專家，我專心於做返我自己嘅啤酒。」

心思思想再戰唱片圈？陳少寶答得老實，「第一，依家唱片根本唔係一盤生意，有冇唱片公司仲需要我，我亦唔知道；第二，我依家想全神貫注睇吓個戲點樣搞！」與他份屬同行的何哲圖（Herman）敗走無綫離開星夢，被網民狠批他是近年搞衰香港樂壇元兇之一，自言與何哲圖相熟的陳少寶說：「我冇意見，我只係覺得佢喺一個咁大機構TVB，俾佢搞咗咁多年，我又唔覺得有乜好石破天驚嘅嘢出現，我唔係話佢渣，只係我唔見有啲乜石破天驚嘅嘢出嚟；同埋嚴格嚟講，Herman係屬於我哋後一輩，Herman係Paco（黃柏高）後期請，我同Paco差唔多同一輩，Paco比我早少少出嚟做唱片，佢做唱片嘅時候，我已經做到DJ尾期！」

陳少寶最enjoy的始終是可以開咪做DJ，「我最enjoy做節目主持，我做talk show同做播歌都咁enjoy。我實際上做咗呢個行業好耐，我1978年開始喺港台做，做咗唔夠一年，我就去咗商台，我做到1985年之後離開商台，我轉做唱片，我做唱片做咗唔夠年幾，我又走返去電台一個禮拜做返一兩次，然後渾渾噩噩到二千年我做環球，我做香港Chairman，梗係唔可以做電台啦，停咗幾年跟住我又出咗事，環球我又冇得做，之後等我休息咗三幾年，返嚟我又做返新城再到依家港台，我冇離開過電台，我係好開心！」

出事，當然是2003年廉署「舞影行動」的反貪污拘捕行動，不過最終因為廉署程序出錯，陳少寶最後冇事。是人生中最大打擊嗎？「係我工作上最大打擊，因為我好鍾意做唱片，官司之後我冇乜機會再做。如果我再去做返DJ，根本由頭到尾都冇影響，好老實，廣播都已經唔再係一個當起事業啦，我有諗過每日開返一節YouTube做吓KOL㗎，我乜都噏得餐死，廿年前《少寶與文狄》講過嘅topic，我哋今天再講係完全唔同，因為個人的確係成長咗！」

陳少寶在官司後信了主，人生又有另一番感悟，「當我有咗信仰，我更加覺得唔好去決定一啲嘢，總之唔係作奸犯科嘅嘢，你咪去做囉，做咗之後，得唔得，過唔過到關，你交俾個天啦，冇人知㗎喎，真係冇人知，你覺得你做緊嘅所有嘢，都係自己決定㗎咩？」

交俾個天！

後記：男裝Cookies

陳少寶主政唱片公司的年代，歴經了香港樂壇最風光歳月，今時今日，他說：「根本好多嘢都變晒，由網主導，唔係以前做藝人嗰種方式，以前我哋真係好似湊仔湊女咁，要教佢點樣做人、點樣面對記者，依家你教都冇用！」

有留意依家個樂壇嗎？「唔到你唔留意啦，依家最紅係姜濤呀、MIRROR 、ERROR嗰啲啦！但係我就覺得萬變不離其宗，如果你講MIRROR，我冇好深入研究啦，我印象當中嘅MIRROR，佢咪就係當年Cookies咋嘛，只不過係男裝版，香港飢餓咗好耐都冇新一代年青偶像出現，出返一大班男仔囉！」

真係要唱返句「油～不是80年代」囉！

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