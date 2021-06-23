並非每個人都愛聽事實，亦非人人受得住血淋淋的真相；但世上總有一群人，明知忠言逆耳，仍會冒險進諫。四月時，網媒主持張家希（Jonathan，又稱Jon Jon）就疑因據理力爭被解僱，事隔一個月，他接受《蘋果》訪問再次提及此事，Jon Jon直言無悔當初決定：「要我卑躬屈膝地覺得皇上你講嘅嘢係啱嘅，咁我保到份工 ，但係會失去咗自己，搵返份工係易，搵返自己係好難。」

無悔與老闆鬧交

一個網媒主持被解僱，本應不是甚麼大新聞，但因為Jon Jon在whizoo主持的節目貼近香港人口味，亦不避嫌說出近年香港大事，所以消息一出，旋即引發網民激烈討論，更為他大感不值。對於Jon Jon被解僱的原因眾說紛云，其中一個說法是他在會議上跟老闆發生激烈爭執，Jon Jon笑說：「你又知我哋鬧交？我諗真係最老土嘅比喻係似情侶分手，行過咗三年嘅道路，大家一齊去由零開始。老闆睇嘅嘢就可能覺得，我要拍啲好受歡迎嘅嘢，但係我哋想拍嘅嘢係我哋心入面想講嘅嘢嘛，想講對呢個社會有貢獻有意義嘅嘢嘛，咁兩者有衝突時就會鬧交喇。」Jon Jon坦承最後的確有磨擦，直言覺得老闆「過咗佢嘅底線」，他說：「佢想做一啲改變，佢發現首先要犧牲一啲舊嘅人，咁我諗呢個係我哋會分手、會分開嘅原因。」

拒絕卑躬屈膝

矛盾只因深愛着，越愛才會越痛心，用來形容Jon Jon貼切不過：「因為你要知道，喺每一個工作嘅地方，無論係我第一間公司STAKK，甚或乎係而家whizoo。每個地方我哋都係好鍾意，我哋畀咗好多感情落去，畀咗好多時間心機落去，你每次講意見嘅時候，其實你都係想佢好啫。」雖然難過但絕不後悔，Jon Jon說：「冇後悔過，因為當時點解會觸發到，我覺得我有啲說話要講出嚟。係因為我見到有位好年輕嘅同事，佢覺得自己有啲作品受到批評，或者被人否定嗰陣，佢好勇敢地講出去，可能直接同老細衝突或者係講返唔係咁樣。嗰一刻有少少觸動到我神經，佢咁後生佢都不怕一切去講佢覺得啱嘅嘢，我都做咗咁耐，如果我喺呢個時候，唔企出嚟挺身去支持佢的話，佢好無助好孤單架喎。」表達個人意見，甚至是頂撞上司，作為打工仔似乎難逃一炒，因此Jon Jon亦立即在事後降溫：「老實講，我都覺得自己處理得成熟。嗰日喺個會入面好唔開心，之後我係有send返個訊息，同返我老闆講話，大家可能嗰刻情緒上面激動咗，咁但係我希望大家明白就係，都係想為件事好嘅。你問我，都算係咁， 係咪呀？你唔係要我卑躬屈膝地覺得，『係，皇上你講嘅嘢係啱嘅，無錯！絕對係嘅！』即係，如果我保到份工，但係我會失去咗自己囉。我諗搵返份工係易，搵返自己係好難 。」

KOL？咩嚟㗎

雖然他甚受網民歡迎，但Jon Jon不認同自己是KOL：「KOL？咩嚟㗎？有影響力嘅人，正在影響這個世界嘅，要不就係講立法會啲議員，要不就係文化界嘅代表，要不就是明星，哪來KOL？完全唔敢諗啦。到我今日真係成為咗別人眼中嘅KOL，我都唔鍾意呢個名，因為我覺得KOL背負住嗰樣嘢，唔淨係五光十色，璀璨好繽紛嘅世界，真正KOL係要對呢個社會有某程度上嘅責任。」因此，同樣地在被炒風波上，Jon Jon亦從未想過消費事件：「冇諗過消費、冇諗過不停喺度講，我希望大家理解就係，當我哋被炒嘅時候，某程度上係因為我哋好愛嗰個地方呀，唔係話走就走得到。基本上係爭紮咗好耐，想去改變、想去爭取一啲嘢，爭取唔到，佢唔鍾意，於是有咁樣嘅結果。」

連登威力

雖然不少網民對他的遭遇感到難過，但當然亦有負評、有是非，他說：「我係第一次感受到原來網絡世界嘅恐怖囉，以前睇人哋啲明星或者公眾人物，佢哋咪話受到網絡欺凌或者批評。以前都覺得隔靴搔癢啫，冇問題嘅，嚟到我哋自己度，輕鬆啦。 但係唔係喎，我終於明白到保錡所承受嘅痛苦係咩。我知道好多網民，會覺得所有嘢都係我背後操控，每行一步都係我計算過，但係我可以話畀你聽，我冇。我冇辦法操控到一千個連登嘅AC，冇辦法叫一萬個連登嘅人，同我帶風向講任何嘢，所以件事走到去最終呢個結果，觸目驚心。我哋如果係做錯任何一啲嘢，又或者人哋覺得我哋唔啱呢，佢就可以喺連登文革式，可以將我哋瘋狂咁殺害。」

關關難過關關過，事過境遷，Jon Jon在訪問的最後，想跟舊戰友說：「好多謝你哋捨命陪君子，估唔到你哋一班年輕人，係會咁願意陪我呢個老人家，葬身火海，我哋曾經一齊打過好美好嘅一場仗。我哋做嘅嘢並不是冇價值，總會有觀眾認同同鍾意我哋做嘅嘢，我哋繼續憑住自己熱誠，繼續做落去，所以多謝大家，未來多多關照，江湖再見。」

最後，如同Jon Jon於訪問內所言，多謝大家支持，冀望香港人珍重。

採訪：譚倩宜

攝影、拍片：沈健程

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