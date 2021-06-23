生有時、死有時、聚有時、散有時，今年58歲的黃文標，是TVB著名綠葉，亦被稱為「御用收數佬」，在電視台工作超過23年，數年前回復自由身的他，現時在好友游飈環境工程公司打工，已脫離幕前好幾年，誰會想到在20年後，古天樂埋班拍攝電影版《尋秦記》，黃文標再度歸隊，與劇中其他演員聚首。

古仔宣萱好Warm

在20年前電視劇《尋秦記》中，黃文標飾演的「滕翼」是項少龍（古天樂飾）的好兄弟，雖然只是配角，但多年過去，古仔開拍電影版，亦惦記着黃文標並預他一份，黃文標日前接受《蘋果》訪問時，坦言感到十分感動。回想當年拍攝電視劇和古仔交手時，黃文標依然歷歷在目。「最深刻係同佢拍劇時，因為佢係現代人，對白同古代好唔同，我就要咬文嚼字，因為佢有時會出其不意講啲搞笑嘢，好似話你個樣幾似耶穌，我都唔知點答，佢話你唔使理我㗎。」黃文標指雖然古仔當時已是主角，但為人重情義，無論對任何同事都沒有架子，在照顧人方面更顯得細心。「我好記得拍劇嗰陣，因為好長時間，無論我新、舊曆生日、中秋都喺上面過，嗰日生日，大家出去食飯同我慶祝，古仔問我點解唔話佢知，之後都有同我食飯補祝！」

到今次拍電影，黃文標雖然和眾人已有多年無見，但大家感情如昔，猶如大家庭一樣。他憶述當時情況：「真係好warm，因為我同古仔住唔同酒店，車程都要10幾分鐘，所以我同佢哋唔係一齊食飯，有日我同宣萱講叫佢預埋我一齊食飯，之後佢話畀古仔聽，古仔同我講『冇人同你食飯話我知嘛，我搵司機嚟接你。』講完之後就一齊食飯。」黃文標舉另一個例子，他指拍戲地點在貴州，由於日夜溫差很大，有日自己拍外景時，只穿了一件單薄的外套，結果宣萱和古仔一個窩心舉動，令黃文標的暖意上升。「宣萱見我有啲震震吓，就將自己攬住嘅暖水袋畀咗我叫我頂住先，古仔經過，就叫自己個助手拎古仔着開嘅羽絨畀我着，大家真係對我好好。」

以往在劇中做慣奸人反派的黃文標，表示自己當初入行最大推動力，是由於現實中未能做到其他各行各業，年輕時曾考警察的他，最終遭爸爸反對，結果選擇做演員。歷年他多次扮演警察，算是圓了自己心願，直至現在，他最想扮演皇帝，笑言：「最想做個風流倜儻嘅皇帝，唐朝最好，清朝都唔錯，因為啲戲服靚。」

同女友媽媽冇交流

黃文標坦言唔介意演歹角，但卻因為反派角色太深入民心，間接令他錯失一段好姻緣。他透露去年和拍拖接近10年的女友分手，黃文標說：「我同女朋友係喺網上識嘅，我大佢24年，我識佢嗰陣，佢只係得16、17歲，到佢20幾歲先真正拍拖。」他坦言這些年和女友媽咪幾乎是零交流零溝通，就算上女友家中整電腦，亦要偷偷摸摸。問到他和女友有否想過結婚，他說：「結婚？對我嚟講只係一張紙，我大佢咁多，唔敢講我有幾長命，有幾多時間照顧佢，如果用一張紙綁住佢，到時我走（離開）咗，咁佢點算呢？」

分手導火線，黃文標指並非單憑一件事，除了年紀和伯母問題外，收入不穩定亦是「死因」之一，他說：「我當然有挽留佢，但到佢下定咗決心，我唔知用咩去挽留，因為有幾樣嘢係改變唔到，第一；我年紀大佢咁多，第二；我收入唔穩定，第三：媽咪唔鍾意，我點去改變呢三樣嘢呢？年齡冇得改，收入方面，我最多搵份收入穩定啲嘅工，佢媽咪唔鍾意，我點樣可以改變到佢鍾意我呢？」

外形粗豪的黃文標，訪問談吐卻出奇地斯文溫柔有禮，他所揹的真皮袋，更是自己一針一線縫製出來的，為他增添一份文青氣息。「整皮具都係受女朋友影響，佢嗰時學整皮具，見佢返嚟縫，我話使乜畀錢去學呀，佢話點解唔使呀？咁我用啲皮碎整咗個passport套，雖然唔係好靚，但幾得意，款式又唔同人撞，之後就開始整散紙包同手袋，有時朋友見我整得靚，都會畫啲款叫我整，雖然自己係業餘性質，但就幾有滿足感！」

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