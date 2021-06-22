人生就像一塊調色板，有明亮，也有灰暗。色彩會影響心情，也可以變換心情，所以當面對不如意的時候，或許可以透過為自己劃上一抹明亮色彩，注入更多樂觀的正能量。踏入6月，不少時裝品牌的秋裝也陸續登場，當中可以找到不少搶眼奪目的設計，以色彩碰撞出時裝帶來的樂趣與好心情。

Color Blocking以不同的顏色組合與剪裁，塑造出獨特的搶眼的效果。 Nina Ricci的西裝外套，除了剪裁特別，翻開脫掉長袖，變成背心效果之餘，更變成青色與杏色的撞色效果，玩味十足。

連身裙正面是紅色圖點暗花，背面拼上桃紅色，同調子令對比不會過於強列，減低了全紅色的浮誇，同時卻增加了俏皮感。

粉紅色長褲兩側加上紫色與點綴Vuittamins系列標誌增添運動氣息，令人眼前一亮。

除了服飾的本身設計，亦可以利用穿搭大玩Color Blocking。奪目的電子藍，拼上低調的黑色，摩登又時尚。

簡單一點，一黑一白，對比鮮明，俐落又有造型感。

色塊拼奏的圖案，令人眼花撩亂，同時帶點復古氛圍。

示範：Clarita @ Sun Esee

化妝：Sheryl Chan

髮型：Harry Lau

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