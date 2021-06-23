我在《蘋果》的日子

我記得...

未入《蘋果》前做過香港《聯合報》，做娛樂版但應該係全港勁少人睇嘅報紙，家人只有我老竇睇，之後轉咗做《蘋果》，變成勁多人睇！入到去自己好似唔識影相咁，因為要求多多，從新學習咗幾個月！

青山道返工，門口枱面永遠有籃蘋果任拎，下午時段會有出爐麵包享用！

《蘋果日報》娛樂版嘅出現，為咗相片要好有要求，請大量攝記來配合大量記者，所以為這行增加大量需求職位。人工也高！

喺《蘋果》做，乜都影過，菲林、幻燈片，初期數碼機一部嘅價錢足足十幾萬，成部車咁貴！好緊張！

影明星啫，估都估唔到去埋歐洲呀美國呀日本，影埋時裝周...由影菲林影到變為數碼相機，影菲林郁下帶幾百碌去影，拆菲林拆到好似打蛋咁！

我記得...

有一晚喺會展做完演唱會，公司打畀我叫我即刻去灣仔名人飯堂——福臨門，話有哥哥（張國榮）喺嗰度同唐唐（唐鶴德）食飯，走去幫個新同事手，趕到去一陣見到哥哥同唐唐上車，我嗌住哥哥一路影，睇住佢走；點知第二日被派去華仔（劉德華）公司開幕，由於巨星雲集，所有傳媒勁多，哥哥有份出現，大家見兩大巨星自然湧上簽名板前，我被推到係哥哥腳前蹲下，點知哥哥睇到我竟然扮打我！一路講：『噚晚𡁻（影)我呀啦！但係佢係笑住同我開玩笑！一世難忘！

我記得...

由於我工作喺外面跑新聞多，喺將軍澳堆填區公司嘅日子係甚少，有日走去洗手間小便，中途肥佬黎忽然殺入，企正我隔離加入「戰圈」，煞是好笑！那是唯一一次，畢生難忘！全港報業鉅子可能只得一個咁嘅老細！

要記得嘅我永遠都記得㗎！

一個喺蘋果做得最耐嘅娛樂攝記——仇志德

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