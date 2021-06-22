6月30日是黃家駒忌辰，一晃眼這位音樂奇才已離開人世28年。

相識微時的故友，總記起他平日戴着副深紅色膠框眼鏡，生活周遭任何細小動靜的東西都會引起他注意，甚至隨時跟你深入探討一番。站在舞台中央跟尋常日子的家駒，同樣生命力非凡。激發起他的好奇心，幾乎需要花你大半個下午聆聽那談不完的哲理。從前我們一些朋友愛笑話這位先生，千萬不能和他爭辯，你當真陷進蜜蜂巢穴，惹禍上身，萬勿誤會他並不是為了贏一小場舌戰，而是確實要把你說得貼服才肯罷休。

家駒潛藏了一個老靈魂，有種世情彷彿早就看破，我從不相信這種力量是純粹現實的歷練，更多是上天賜予的智慧。

今天想告訴你一個關於家駒的故事。感謝當年一位朋友Ben獨家分享，而Ben正是在日本公司工作因此跟家駒結緣。那段歲月悠悠時光，從香港到東京，無不陪伴左右。某天午後，家駒跑到他家裏過日辰，發現屋內有一台舊鋼琴，原來鋼琴是屬於Ben的姐姐，曾經考過八級之後便一直丟在角落，幾乎沾滿了塵，家駒瞥見之後卻心生好感，忍不住伸手觸摸，動起相當愛惜表情，甚至有種一見鍾情的依戀。Ben看他喜歡到不得了，於是跟姐姐說：「既然你根本不再需要，不如送給他罷！既然是你的垃圾，看來是他的寶貝。」琴行有位盲人師傅到家駒新居幫忙調音，剛好Ben也在，音色調好了，家駒旋即坐到琴邊，該要如何形容他極盡滿足的表情？他的一雙手緩緩按下琴鍵，像溫柔的孩子輕撫小兔子般，就那麼幾個音色，然後再來一段，是的，《海闊天空》的前奏便這樣開始了。

家駒擁有無涯的胸懷，相信思索和證悟，咫尺到淨土。他從不稀罕甚麼大屋和名車，讓Beyond發光發熱，才是走向永恒的通道，從來為着自己信仰而苦拼，有時候他樂觀得令我無言，可他的憂傷都寫在歌裏。

他甚至希望自己的創作能夠成為一座燃亮的燈塔。

月黑風高夜，每個趕路的旅人都知道。

撰文：陳海琪

【藍調時光】

廣播人。寫作人。電視節目主持人。一直相信：只有逆風而行，才知道飛翔的力量。